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"Батька в курсі?" Росія готує новий плацдарм в Білорусі за українським сценарієм

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Кремль готує посилення свого військового плацдарму в Білорусі у відповідь на розміщення військової бази США в Польщі, але робити це буде приховано, видаючи посилення своїх сил за "модернізацію" білоруської армії.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі "Інформаційного опору".

Як зазначається, єдиною адекватною відповіддю на розширення НАТО біля кордонів РФ, Кремль бачить збільшення кількості своїх військових баз біля кордонів країн НАТО.

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"Але, ось біда, всі наявні кордони вже забиті битком російською технікою, за винятком тих, що межують з Україною і Білоруссю... Або? Візит Сергія Лаврова до Мінська саме зараз говорить багато про що. Москва стурбована тим, що НАТО нарощує свою присутність в Східній Європі, а тому, Білорусь повинна взяти участь у виправданні наявності російських військ на своїй території. Так, саме перебування, а не розміщення в віддаленому або не дуже, майбутньому", - йдеться в статті.

Так, перша танкова армія РФ вже давно, без найменшого офіціозу, частково розміщена в РБ.

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Тому Мінськ "під цей шумок" набуває у Росії танки Т-72Б3, модернізовані, до речі, з досвіду боїв в Україні, "щоб на білоруських дорогах не виникало питань у громадян, а що це колони російських Б3 роблять в нашій країні".

"Поставки новеньких танків до кордонів Польщі поки видаються за закупівлю МО Білорусі, але їх кількість, за оцінками місцевих жителів з числа колишніх офіцерів ЗС СРСР, набагато перевищує як можливості бюджету, так і потреби. Несподіваний заклик резервістів на полігони, розташовані там же можна було б віднести до нарощування мобілізаційної готовності. Але самі резервісти кажуть, що їх нічому не вчать, ні до чого не допускають, а потримавши на армійської баланді пару тижнів - повертають по домівках", - пишуть аналітики.

Швидше за все, йдеться в матеріалі, РФ накопичує техніку по вже обкатаному на окупованих територіях України принципу - концентрація танків і бронетехніки на базах зберігання в повній готовності до застосування.

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"Перекинути приховано особовий склад "відпускників" потім вже буде і легше, і швидше. Але виникає законне питання: Батька (президент Олександр Лукашенко. - Ред.) в курсі? Або свита знову грає короля? При танковій армії на своїй території вже не можна буде сказати "ні"... або ти скажеш "так" або... хтось скаже "так" замість тебе... а тому, якщо незабаром буде оголошено про розміщення на території Білорусі однієї, двох, трьох, а може і більше військових баз РФ, вже, так би мовити, на офіційному рівні і типу як з приводом. По суті, відбудеться легалізація всього того брухту і живої маси, які звозилися в РБ протягом усього цього часу", - резюмується в статті.

Нагадаємо, раніше розвідка США дізналася про плани Росії по окупації Білорусі.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
Білорусь
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