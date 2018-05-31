"Батька в курсі?" Росія готує новий плацдарм в Білорусі за українським сценарієм

Кремль готує посилення свого військового плацдарму в Білорусі у відповідь на розміщення військової бази США в Польщі, але робити це буде приховано, видаючи посилення своїх сил за "модернізацію" білоруської армії.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі "Інформаційного опору".

Як зазначається, єдиною адекватною відповіддю на розширення НАТО біля кордонів РФ, Кремль бачить збільшення кількості своїх військових баз біля кордонів країн НАТО.

"Але, ось біда, всі наявні кордони вже забиті битком російською технікою, за винятком тих, що межують з Україною і Білоруссю... Або? Візит Сергія Лаврова до Мінська саме зараз говорить багато про що. Москва стурбована тим, що НАТО нарощує свою присутність в Східній Європі, а тому, Білорусь повинна взяти участь у виправданні наявності російських військ на своїй території. Так, саме перебування, а не розміщення в віддаленому або не дуже, майбутньому", - йдеться в статті.

Так, перша танкова армія РФ вже давно, без найменшого офіціозу, частково розміщена в РБ.

Тому Мінськ "під цей шумок" набуває у Росії танки Т-72Б3, модернізовані, до речі, з досвіду боїв в Україні, "щоб на білоруських дорогах не виникало питань у громадян, а що це колони російських Б3 роблять в нашій країні".

"Поставки новеньких танків до кордонів Польщі поки видаються за закупівлю МО Білорусі, але їх кількість, за оцінками місцевих жителів з числа колишніх офіцерів ЗС СРСР, набагато перевищує як можливості бюджету, так і потреби. Несподіваний заклик резервістів на полігони, розташовані там же можна було б віднести до нарощування мобілізаційної готовності. Але самі резервісти кажуть, що їх нічому не вчать, ні до чого не допускають, а потримавши на армійської баланді пару тижнів - повертають по домівках", - пишуть аналітики.

Швидше за все, йдеться в матеріалі, РФ накопичує техніку по вже обкатаному на окупованих територіях України принципу - концентрація танків і бронетехніки на базах зберігання в повній готовності до застосування.

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"Перекинути приховано особовий склад "відпускників" потім вже буде і легше, і швидше. Але виникає законне питання: Батька (президент Олександр Лукашенко. - Ред.) в курсі? Або свита знову грає короля? При танковій армії на своїй території вже не можна буде сказати "ні"... або ти скажеш "так" або... хтось скаже "так" замість тебе... а тому, якщо незабаром буде оголошено про розміщення на території Білорусі однієї, двох, трьох, а може і більше військових баз РФ, вже, так би мовити, на офіційному рівні і типу як з приводом. По суті, відбудеться легалізація всього того брухту і живої маси, які звозилися в РБ протягом усього цього часу", - резюмується в статті.

Нагадаємо, раніше розвідка США дізналася про плани Росії по окупації Білорусі.