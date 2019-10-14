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14 жовтня • оновлено в 22:43
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Барселону охопили масові протести: демонстранти заблокували аеропорт

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Сьогодні, 14 жовтня Барселону охопили масові протести проти вироку 12 каталонським політикам, які визнані винними у зв'язку з проведенням незаконного референдуму про незалежність у 2017 році.

Як повідомляє Reuters, протестуючі блокували рух по чотирьом головним дорогам міста. У Жироні (100 кілометрів від Барселони) люди зупинили рух поїздів, як регіональних, так і наступних до Франції.

Протести в Барселоні

Протести в Барселоні

Іспанське видання The Local пише, що організація "Демократичний цунамі" закликала 150 тисяч своїх прихильників зупинити роботу аеропорту Ель-Прат, розташованого в 15 кілометрах від центру Барселони. "Настав час, щоб наш голос почули по всьому світу. Мета - зупинити роботу аеропорту Барселони", - говорилося в заяві.

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Одним із головних об'єктів для протестів, демонстранти вибрали міжнародний аеропорт Ель-Прат, який знаходиться в 15 км від центру Барселони. Біля нього зібралося близько 8 тисяч осіб. Іспанська поліція почала жорстко розганяти протестуючих, застосувавши кийки і відкривши стрілянину гумовими кулями.

Барселону охопили масові протести: демонстранти заблокували аеропорт
Барселону охопили масові протести: демонстранти заблокували аеропорт
Барселону охопили масові протести: демонстранти заблокували аеропорт

За даними ЗМІ в ході зіткнень постраждало близько 37 осіб.

Через масові протести в аеропорту Барселони скасували 67 рейсів.

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Незважаючи на акції, Верховний суд Іспанії 14 жовтня видав новий міжнародний ордер на арешт колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона.

Барселону охопили масові протести: демонстранти заблокували аеропорт
Барселону охопили масові протести: демонстранти заблокували аеропорт
Барселону охопили масові протести: демонстранти заблокували аеропорт
Барселону охопили масові протести: демонстранти заблокували аеропорт
Барселону охопили масові протести: демонстранти заблокували аеропорт
Барселону охопили масові протести: демонстранти заблокували аеропорт
Барселону охопили масові протести: демонстранти заблокували аеропорт
Барселону охопили масові протести: демонстранти заблокували аеропорт

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві в понеділок, 14 жовтня, пройшли масштабні акції протесту "Ні капітуляції", в ході яких українці "накрили" Майдан димом, а також передали "привіт" агресору – чолі РФ Володимиру Путіну.

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Тема
Референдум в Каталонії
Місце
Іспанія
Теги
протест поліція
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