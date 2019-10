Барселону охопили масові протести: демонстранти заблокували аеропорт

Сьогодні, 14 жовтня Барселону охопили масові протести проти вироку 12 каталонським політикам, які визнані винними у зв'язку з проведенням незаконного референдуму про незалежність у 2017 році.

Як повідомляє Reuters, протестуючі блокували рух по чотирьом головним дорогам міста. У Жироні (100 кілометрів від Барселони) люди зупинили рух поїздів, як регіональних, так і наступних до Франції.

Протести в Барселоні

Іспанське видання The Local пише, що організація "Демократичний цунамі" закликала 150 тисяч своїх прихильників зупинити роботу аеропорту Ель-Прат, розташованого в 15 кілометрах від центру Барселони. "Настав час, щоб наш голос почули по всьому світу. Мета - зупинити роботу аеропорту Барселони", - говорилося в заяві.

Одним із головних об'єктів для протестів, демонстранти вибрали міжнародний аеропорт Ель-Прат, який знаходиться в 15 км від центру Барселони. Біля нього зібралося близько 8 тисяч осіб. Іспанська поліція почала жорстко розганяти протестуючих, застосувавши кийки і відкривши стрілянину гумовими кулями.

За даними ЗМІ в ході зіткнень постраждало близько 37 осіб.

Через масові протести в аеропорту Барселони скасували 67 рейсів.

Незважаючи на акції, Верховний суд Іспанії 14 жовтня видав новий міжнародний ордер на арешт колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона.

VIDEO: Tens of thousands of students singing the Catalan anthem are moving to Plaça Catalunya of Barcelona. pic.twitter.com/jSKUTsYnh3 - Josep Goded (@josepgoded) 14 жовтня 2019 р

BREAKING / VIDEO: First clashes in one of the accesses of Barcelona airport. pic.twitter.com/MPMM8SAkXM - Josep Goded (@josepgoded) 14 жовтня 2019 р

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві в понеділок, 14 жовтня, пройшли масштабні акції протесту "Ні капітуляції", в ході яких українці "накрили" Майдан димом, а також передали "привіт" агресору – чолі РФ Володимиру Путіну.

