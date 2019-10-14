Барселону охопили масові протести: демонстранти заблокували аеропорт

Сьогодні, 14 жовтня Барселону охопили масові протести проти вироку 12 каталонським політикам, які визнані винними у зв'язку з проведенням незаконного референдуму про незалежність у 2017 році.
Як повідомляє Reuters, протестуючі блокували рух по чотирьом головним дорогам міста. У Жироні (100 кілометрів від Барселони) люди зупинили рух поїздів, як регіональних, так і наступних до Франції.
Протести в Барселоні
Іспанське видання The Local пише, що організація "Демократичний цунамі" закликала 150 тисяч своїх прихильників зупинити роботу аеропорту Ель-Прат, розташованого в 15 кілометрах від центру Барселони. "Настав час, щоб наш голос почули по всьому світу. Мета - зупинити роботу аеропорту Барселони", - говорилося в заяві.
Одним із головних об'єктів для протестів, демонстранти вибрали міжнародний аеропорт Ель-Прат, який знаходиться в 15 км від центру Барселони. Біля нього зібралося близько 8 тисяч осіб. Іспанська поліція почала жорстко розганяти протестуючих, застосувавши кийки і відкривши стрілянину гумовими кулями.
За даними ЗМІ в ході зіткнень постраждало близько 37 осіб.
Через масові протести в аеропорту Барселони скасували 67 рейсів.
Незважаючи на акції, Верховний суд Іспанії 14 жовтня видав новий міжнародний ордер на арешт колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона.
Thousands of citizens march on foot to #Barcelona 's airport to protest against the 100-years-jail conviction of 9 #Catalonia ' s political & civil leaders for organizing the 2017 independence #referendum. # Standup4Catalonia pic.twitter.com/nLIL5c5nEn- [David d'Ent.🎗 # JoSócCDR] (@denterd) 14 жовтня 2019 р
VIDEO: Tens of thousands of students singing the Catalan anthem are moving to Plaça Catalunya of Barcelona. pic.twitter.com/jSKUTsYnh3- Josep Goded (@josepgoded) 14 жовтня 2019 р
BREAKING / VIDEO: First clashes in one of the accesses of Barcelona airport. pic.twitter.com/MPMM8SAkXM- Josep Goded (@josepgoded) 14 жовтня 2019 р
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві в понеділок, 14 жовтня, пройшли масштабні акції протесту "Ні капітуляції", в ході яких українці "накрили" Майдан димом, а також передали "привіт" агресору – чолі РФ Володимиру Путіну.
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