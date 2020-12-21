Байдену зробили щеплення від COVID-19 в прямому ефірі

Обраний президент США Джо Байден отримав 21 грудня свою першу дозу вакцини від коронавірусу комапній Pfizer і BioNTech.

Про це повідомив CNN. Вакцинацію транслювали в прямому ефірі.

Укол зробила в лікарні ChristianaCare в Ньюарку, штат Делавер, медсестра Табі Маса.

Байдена вакцинували за тиждень після того, як перші дози препарату отримали медичні працівники, і за кілька днів після того, як Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США надало дозвіл на екстрене використання другої вакцини проти коронавірусу.

Новій першій леді Джилл Байден також зробили щеплення.

Представниця Байдена Джен Псакі заявила, що обрана віце-президентка Камала Харріс і її чоловік Дуг Емхофф пройдуть вакцинацію наступного тижня.

Головний спеціаліст з інфекційних захворювань доктор Ентоні Фаучи минулого тижня заявив, що настійно рекомендує Байдену і Харріс якомога швидше пройти вакцинацію. Він також рекомендував зробити щеплення президенту Дональду Трампу і віце-президенту Майку Пенсу.

Новина доповнюється