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21 листопада • оновлено в 07:31
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Байден звинуватив Путіна у підіграванні Трампу: у чому справа

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Колишній віце-президент США і головний суперник Дональда Трампа на виборах президента у 2020 році Джозеф Байден висловив припущення, що російський лідер Володимир Путін не хоче його перемоги.

Таку думку він висловив на теледебатах кандидатів від Демократичної партії, які транслювалися у прямому ефірі. За його словами, Росія не бажає, щоб він змінив Трампа на посаді президента.

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Джо Байден

Джо Байден

ТАСС

Однак, каже він, це тільки доводить, що він зобов'язаний "зробити те, що повинно бути зроблено" – перемогти нинішнього главу США на виборах.

Крім того, Байден сказав, що дізнався дуже багато корисної інформації під час слухань щодо імпічменту в Палаті представників Конгресу США.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особи
Дональд Трамп Володимир Путін Джо Байден
Місце
США
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Вот правильно говорят что собаки похожи на своих хозяев. Здесь правда немного наоборот, омерыганцы ведут себя как xoxлошавки, но от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Кто там у этих стратегических партнеров нахватался друг от друга ипанутостей на всю башку непонятно.
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Ну и правильно, а то потом о вмешательстве в избирательную кампанию предъявы. Сами избирайтесь как хотите.
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