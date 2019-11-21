Байден звинуватив Путіна у підіграванні Трампу: у чому справа

Колишній віце-президент США і головний суперник Дональда Трампа на виборах президента у 2020 році Джозеф Байден висловив припущення, що російський лідер Володимир Путін не хоче його перемоги.

Таку думку він висловив на теледебатах кандидатів від Демократичної партії, які транслювалися у прямому ефірі. За його словами, Росія не бажає, щоб він змінив Трампа на посаді президента.

Джо Байден ТАСС

Однак, каже він, це тільки доводить, що він зобов'язаний "зробити те, що повинно бути зроблено" – перемогти нинішнього главу США на виборах.

Крім того, Байден сказав, що дізнався дуже багато корисної інформації під час слухань щодо імпічменту в Палаті представників Конгресу США.

Як писав OBOZREVATEL:

Джо Байдена підозрюють у шантажуванні влади України відмовою у виділенні $1 млрд кредитів. Його головною умовою для надання країні допомоги було звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, який займався розслідуванням скандальної фірми Burisma, співвласником якої був син Байдена – Хантер.

3 квітня 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора.

Пізніше Байден розповів, як завдяки його наполегливості в Україні за 6 годин звільнили генпрокурора.

У 2015 році, перед візитом Джо Байдена до Києва, тодішній посол США Джеффрі Пайєт виступив перед групою бізнесменів та інвесторів на конференції в Одесі і заявив їм, що українські прокурори захищають корумпованого власника енергетичної компанії, в якій працює син Байдена, Хантер, замість того, щоб переслідувати його за законом.

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