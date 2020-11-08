Байден звернувся до нації і закликав прихильників Трампа знизити градус напруги

Демократ Джо Байден, який, за останніми даними, переміг у гонці за президентське крісло в США, закликав прихильників чинного американського лідера Дональда Трампа знизити градус напруги й дати шанс одне одному.

Про це він сказав під час звернення до нації, що відбулося у місті Вілмінгтон штату Делавер, передає CNN. Прикметно, що під час виступу всі присутні на сцені були в масках, окрім новообраного президента.

"Я розумію розчарування всіх тих, хто голосував за Трампа. Я сам декілька разів програвав, але давайте дамо шанс одне одному. Час відмовитися від різкої риторики, знизити температуру, почати дослухатись одне до одного та перестати ставитися до наших опонентів як до ворогів. Вони не наші вороги. Вони американці", – наголосив Байден.

У своїй промові він послався на Біблію, підкресливши, що нині для Америки настав час зцілення. Також колишній віцепрезидент сказав, що його перемога на виборах є нагадуванням про тих, хто докладав всіх зусиль, аби вона відбулася.

"Американський народ чітко сформулював свій вибір. Ми перемогли із найбільшою кількістю голосів, коли-небудь відданих за президента в історії країни – 74 мільйони", – додав Байден.

Зауважимо, що зі зверненням до американців виступила і новообрана перша жінка віцепрезидент, членкиня Демократичної партії США Камала Харріс.

"Хоча я і буду першою жінкою у цьому офісі, але я не буду останньою. Оскільки кожна маленька дівчинка тепер бачить, що це країна можливостей, незалежно від вашої статі. Наша країна дала вам чіткий меседж: мрійте з амбіціями, керуйте з переконаннями і дивіться на себе так, як інші не можуть. Але знайте, ми будемо аплодувати вам на кожному кроці", – сказала вона.

Харріс додала, що віддавши голос за Байдена американці обрали надію, єдність, порядність та правду.

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