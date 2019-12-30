"Немає іншого вибору!" Байден зважився на "потужний удар" по Трампу

Колишній віцепрезидент США Джо Байден, через якого розгорівся скандал із тиском глави США Дональда Трампа на Україну, погодився свідчити у справі про імпічмент президента.

Відповідну заяву він зробив 29 грудня під час зустрічі з виборцями в штаті Айова, після того, як раніше говорив про свою відмову давати показання, передає "Голос Америки" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Своє попереднє рішення Байден пояснював тим, що "немає юридичних підстав" для того, щоб направляти йому повістку, і ці свідчення допоможуть президенту Трампу відвернути увагу від його власних дій.

Байден зважився на "потужний удар" по Трампу

"Ви знаєте, я вже пережив два імпічменти. Один – як молодий сенатор і потім – як сенатор середнього віку. В них немає нічого хорошого, незалежно від обставин. Це важко для країни. Тут нема чому радіти. Але зрозумійте мене правильно: я думаю, що Трамп сам це на себе накликав. Я думаю, що у Конгресу немає іншого вибору, окрім як виконати свої конституційні обов'язки, незалежно від політичних наслідків", – заявив Байден, підтвердивши, що прийме повістку.

Як писав OBOZREVATEL:

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