"Немає іншого вибору!" Байден зважився на "потужний удар" по Трампу

Колишній віцепрезидент США Джо Байден, через якого розгорівся скандал із тиском глави США Дональда Трампа на Україну, погодився свідчити у справі про імпічмент президента.
Відповідну заяву він зробив 29 грудня під час зустрічі з виборцями в штаті Айова, після того, як раніше говорив про свою відмову давати показання, передає "Голос Америки" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Своє попереднє рішення Байден пояснював тим, що "немає юридичних підстав" для того, щоб направляти йому повістку, і ці свідчення допоможуть президенту Трампу відвернути увагу від його власних дій.
Байден зважився на "потужний удар" по Трампу
"Ви знаєте, я вже пережив два імпічменти. Один – як молодий сенатор і потім – як сенатор середнього віку. В них немає нічого хорошого, незалежно від обставин. Це важко для країни. Тут нема чому радіти. Але зрозумійте мене правильно: я думаю, що Трамп сам це на себе накликав. Я думаю, що у Конгресу немає іншого вибору, окрім як виконати свої конституційні обов'язки, незалежно від політичних наслідків", – заявив Байден, підтвердивши, що прийме повістку.
Як писав OBOZREVATEL:
У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифрування розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.
Під час бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.
Стало відомо, що співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.
Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.
Сам він заявив, що процедура, розпочата американською Демократичною партією, є державним переворотом.
Зеленський зі свого боку сказав, що на нього ніхто не тиснув.
На початку листопада демократи Палати представників опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту.
19 грудня Палата представників оголосила імпічмент президенту Дональду Трампу за двома статтями. Далі справа має перейти в Сенат.
Американський лідер розлютився через голосування й виголосив різку промову про деяких конгресменів.
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