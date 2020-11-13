Байден знайшов нову посаду для Хілларі Клінтон – ЗМІ
Ексдержсекретарка США і кандидатка від Демократичної партії на виборах президента в 2016 році Хілларі Клінтон нібито може стати постійною представницею країни в Організації Об'єднаних Націй.
Це трапиться після того, як команда обраного під час останньої президентської гонки американського лідера Джо Байдена перейде в адміністрацію президента. Відповідну інформацію з посиланням на джерела опублікувала газета The Washington Post.
Цитуючи словами співрозмовника, видання підкреслює, що "інтригуюча кандидатура" Хілларі Клінтон в приватному порядку розглядається на пост постійного представника США при ООН.
"Ідея в тому, що так Байден зможе підкреслити важливість цієї посади в адміністрації президента. Призначення Клінтон підніме престиж самої ООН, коли глобальна співпраця і роль США на світовій арені скорочуються", – пише газета.
Крім цього, підкреслюється, що в штабі демократа як кандидатів на посади розглядають також главу його апарату за часів віцепрезидентства Стіва Річчеті та екссенатора і співголову перехідної команди Байдена Теда Кау.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
кандидат від демократів на виборах в США Джо Байден попередньо переміг у Пенсільванії і стане 46-м президентом. У регіоні, де він народився, політик отримав 20 голосів виборників, необхідних для перемоги. Байден тепер має загалом 290 голосів за необхідних 270.
Колишня держсекретарка США Хілларі Клінтон привітала перемогу Байдена. Вона заявила, що "це історичний квиток, відмова від Трампа і нова сторінка для Америки".
Офіційно колегія виборників вибере главу США тільки 14 грудня.