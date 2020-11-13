Байден знайшов нову посаду для Хілларі Клінтон – ЗМІ

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Світ
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Хілларі Клінтон і Джо Байден

Ексдержсекретарка США і кандидатка від Демократичної партії на виборах президента в 2016 році Хілларі Клінтон нібито може стати постійною представницею країни в Організації Об'єднаних Націй.

Це трапиться після того, як команда обраного під час останньої президентської гонки американського лідера Джо Байдена перейде в адміністрацію президента. Відповідну інформацію з посиланням на джерела опублікувала газета The Washington Post.

Цитуючи словами співрозмовника, видання підкреслює, що "інтригуюча кандидатура" Хілларі Клінтон в приватному порядку розглядається на пост постійного представника США при ООН.

"Ідея в тому, що так Байден зможе підкреслити важливість цієї посади в адміністрації президента. Призначення Клінтон підніме престиж самої ООН, коли глобальна співпраця і роль США на світовій арені скорочуються", – пише газета.

Крім цього, підкреслюється, що в штабі демократа як кандидатів на посади розглядають також главу його апарату за часів віцепрезидентства Стіва Річчеті та екссенатора і співголову перехідної команди Байдена Теда Кау.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • кандидат від демократів на виборах в США Джо Байден попередньо переміг у Пенсільванії і стане 46-м президентом. У регіоні, де він народився, політик отримав 20 голосів виборників, необхідних для перемоги. Байден тепер має загалом 290 голосів за необхідних 270.

  • Колишня держсекретарка США Хілларі Клінтон привітала перемогу Байдена. Вона заявила, що "це історичний квиток, відмова від Трампа і нова сторінка для Америки".

  • Офіційно колегія виборників вибере главу США тільки 14 грудня.

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