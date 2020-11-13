Байден знайшов нову посаду для Хілларі Клінтон – ЗМІ

Ексдержсекретарка США і кандидатка від Демократичної партії на виборах президента в 2016 році Хілларі Клінтон нібито може стати постійною представницею країни в Організації Об'єднаних Націй.

Це трапиться після того, як команда обраного під час останньої президентської гонки американського лідера Джо Байдена перейде в адміністрацію президента. Відповідну інформацію з посиланням на джерела опублікувала газета The Washington Post.

Цитуючи словами співрозмовника, видання підкреслює, що "інтригуюча кандидатура" Хілларі Клінтон в приватному порядку розглядається на пост постійного представника США при ООН.

"Ідея в тому, що так Байден зможе підкреслити важливість цієї посади в адміністрації президента. Призначення Клінтон підніме престиж самої ООН, коли глобальна співпраця і роль США на світовій арені скорочуються", – пише газета.

Крім цього, підкреслюється, що в штабі демократа як кандидатів на посади розглядають також главу його апарату за часів віцепрезидентства Стіва Річчеті та екссенатора і співголову перехідної команди Байдена Теда Кау.

Як повідомляв OBOZREVATEL: