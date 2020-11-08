Байден змінить політику США щодо України, РФ і Білорусі: експерти назвали ключові моменти

Очікується, що підхід обраного президента США Джо Байдена до міжнародних відносин буде іншим, ніж у Дональда Трампа, проте відносини з Україною, Білоруссю і РФ зміняться не надто кардинально.

Таку думку в коментарі DW висловив Директор Євразійського центру Atlantic Council Джон Гербст, який у середині нульових був послом США в Києві.

В адміністрації Трампа, вважає він, ключові посади обіймали люди на зразок держсекретаря Майка Помпео, які розуміють, що глава Росії Володимир Путін "проводить ревізіоністську зовнішню політику", що Америці важливо допомагати Україні, "щоб запобігти домінуванню Москви", і що важливо допомогти Білорусі.

"Загалом наша політика щодо України і Росії правильна. Байден буде її продовжувати, але його слова й риторика будуть також відображенням цієї політики, про що не завжди йшлося в адміністрації Трампа", – уточнив Гербст.

Основну відмінність Байдена від Трампа він бачить у тому, що за нового президента зовнішня політика США буде послідовною і не буде розходитися зі словами глави держави.

Брюссельський аналітик Німецького фонду Маршалла Сполучених Штатів Бруно Лете зазначив, що останні чотири роки зовнішня політика Вашингтона була "дуже прагматичною" і відповідала принципу "я – тобі, ти – мені". За президента Байдена вона буде значно більше ґрунтуватися на цінностях, таких як верховенство права, очікує Лете.

Він нагадав, що Байден пережив чимало розчарувань у відносинах США та Росії. У 2009 році, коли він був віцепрезидентом, тодішня держсекретарка Хілларі Клінтон разом із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим натиснула кнопку "перезавантаження", що мало символізувати новий етап у відносинах.

"І Байден бачив, як ці зусилля протягнути Росії руку дружби провалилися", – сказав експерт, назвавши Байдена "яструбом" у його поглядах на РФ.

Крім того, під час передвиборчої кампанії демократ звинувачував свого опонента, чинного главу Сполучених Штатів, у нездатності протистояти Путіну. "Росія хоче домогтися, щоб мене не обрали наступним президентом, тому що вони знають, що я знаю їх і вони знають мене", – заявляв Байден.

Риторика Байдена щодо Росії нібито буде більш жорсткою, але з конкретних питань Вашингтон стане більш відкритим до діалогу з Москвою, вважає Лете.

"Візьмемо конкретний приклад: Байден уже зазначав, що в разі перемоги погодиться на російську пропозицію продовжити Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь СНО-3", – пояснив експерт.

Що стосується поставок озброєнь Україні, то Гербст сказав, що буде "здивований", якщо адміністрація Байдена вирішить їх припинити.

І Гербст, і Лете впевнені, що новий американський глава продовжить жорстку політику Трампа щодо російського проєкту "Північний потік – 2".

"Байден не любить "Північний потік – 2", і він буде щасливий побачити, як цей проєкт помре", – зазначає Гербст.

Водночас обидва експерти очікують зміни тону дискусії Вашингтона з Берліном на більш "чемний", тоді як Трамп до позиції ФРН щодо "Північного потоку-2" не прислухався взагалі. Але Гербст не думає, що Байден спробує запобігти введенню жорсткіших санкцій.

Щодо Білорусі експерти нагадали, що в кінці жовтня Байден опублікував заяву, в якій розкритикував підхід Білого дому до білоруських протестів.

"Хоча президент Трамп відмовляється висловитися на підтримку [протестувальників], я продовжую підтримувати народ Білорусі і його демократичні прагнення", – говорилося в тексті.

Представник Демократичної партії також виступив за "істотне" розширення санкцій проти "поплічників" Олександра Лукашенка і заморожування їхніх рахунків, "на яких вони тримають вкрадені багатства".

Більш детально про результати виборів у США читайте в нашій трансляції за посиланням.

Як відомо, Байден мав намір домагатися поставок Україні летальної зброї, не раз наголошував на необхідності виконання Москвою Мінських угод і давав зрозуміти Кремлю необхідність закінчити агресію та звільнити окуповані території. Про основні заяви ймовірного президента США про Україну читайте тут.

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