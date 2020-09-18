Байден зажадав відставки Трампа через коронавірус у США

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джозеф Байден зажадав відставки чинного президента Дональда Трампа від республіканців через проблеми з коронавірусом у країні.

Про це Байден заявив в ефірі телекомпанії CNN. За його словами, Трамп припустився помилки у боротьбі з поширенням епідемії.

"Навіть директор федеральних центрів з контролю і профілактики захворювань заявляв, що своєчасне введення маскового режиму могло б врятувати життя 100 тисяч американців. Нинішній президент повинен піти у відставку", – сказав він.

Кандидат у президенти додав, що "це майже злочин" з боку Трампа.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден випереджає нинішнього лідера країни від республіканців Дональда Трампа на 9 процентних пунктів.