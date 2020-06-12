Байден заявив, що Трампа з Білого дому виведуть військові

У США військові можуть влаштувати переворот, якщо президент Дональд Трамп відмовиться залишати Білий дім, у разі програшу виборів у листопаді.

Таку заяву зробив кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден, передає CNN. На його думку, нинішній лідер американців "спробує вкрасти вибори".

"Це моя найбільша проблема – моя проблема. Цей президент спробує вкрасти вибори... У нас так багато рядових військовослужбовців, які не вважають США військовою державою, це не те, хто ми є. Я обіцяю вам, я абсолютно переконаний, вони будуть супроводжувати його з Білого дому", – сказав він.

Байден і Трамп

Байден наголосив, що американські військові незадоволені Трампом і критикували його політику. Заяву Байдена підтримав член палати представників Седрік Річмонд, демократ зі штату Луїзіана.

"Я вірю, що високопоставлені військові забезпечать мирну передачу влади", – зазначив він.

Зі свого боку прессекретарка Білого дому Кейлі Макінані назвала висловлювання Байдена "безглуздою заявою".

Нагадаємо, що президентські вибори у США пройдуть 3 листопада 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден випереджає нинішнього лідера держави Дональда Трампа на 14%.

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