Головна Новини
12 червня • оновлено в 23:51
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Байден заявив, що Трампа з Білого дому виведуть військові

4.2т
Читати матеріал російською

У США військові можуть влаштувати переворот, якщо президент Дональд Трамп відмовиться залишати Білий дім, у разі програшу виборів у листопаді.

Таку заяву зробив кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден, передає CNN. На його думку, нинішній лідер американців "спробує вкрасти вибори".

"Це моя найбільша проблема – моя проблема. Цей президент спробує вкрасти вибори... У нас так багато рядових військовослужбовців, які не вважають США військовою державою, це не те, хто ми є. Я обіцяю вам, я абсолютно переконаний, вони будуть супроводжувати його з Білого дому", – сказав він.

Байден і Трамп

Байден і Трамп

Байден наголосив, що американські військові незадоволені Трампом і критикували його політику. Заяву Байдена підтримав член палати представників Седрік Річмонд, демократ зі штату Луїзіана.

"Я вірю, що високопоставлені військові забезпечать мирну передачу влади", – зазначив він.

Зі свого боку прессекретарка Білого дому Кейлі Макінані назвала висловлювання Байдена "безглуздою заявою".

Нагадаємо, що президентські вибори у США пройдуть 3 листопада 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден випереджає нинішнього лідера держави Дональда Трампа на 14%.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Вибори в США" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Вибори в США
Особи
Дональд Трамп Джо Байден
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 29 753.

    Вилікувалися: 13 567. Померли: 870.

  • У світі захворіли більше 7,6 млн осіб, загинули – більше 426 тисяч.

  • У ВООЗ відповіли, чи передається коронавірус через грудне молоко.

  • Ізраїльський медик розвіяв міфи про "марність" масок для захисту від COVID-19.

  • Вакцина від поліомієліту може допомогти при COVID-19: вчені відстежили зв'язок.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги