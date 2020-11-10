Байден заявив, що передачу влади в США вже не зупинити і присоромив Трампа

Джо Байден, який за попередніми даними переміг на виборах президента США, вважає, що процес передачі влади вже не зупинити.

Про це демократ заявив під час прес-конференції 10 листопада, передає ABC. Він також присоромив республіканця і поки ще чинного президента Дональда Трампа за його відмову визнати поразку.

"Ми знаходимося на початку перехідного періоду ... його ніщо не зупинить", – сказав Байден.

Також він вважає, що відмова Трампа визнати свою поразку на виборах – це ганьба.

Водночас державний секретар Майк Помпео запевнив, що перехідний період буде гладким. При цьому він вважає, що перемогу здобуде Трамп.

"Перехід до другої адміністрації Трампа буде плавним. Світ повинен бути повністю впевнений в цьому", – заявив Помпео, слова якого наводить Mint.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат від демократів на виборах в США Джо Байден попередньо переміг в Пенсільванії і стане 46-м президентом. У регіоні, де він народився, політик отримав 20 голосів вибірників, необхідних для перемоги. Байден тепер має в цілому 290 голосів при необхідних 270.

Офіційно колегія вибірників вибере главу США тільки 14 грудня.