Байден заявив, що готовий зробити щеплення від COVID-19 навіть ціною перемоги на виборах

Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден заявив, що готовий зробити щеплення від коронавірусу хоч "завтра", навіть якщо через це він програє вибори 2020 року президентові Дональду Трампу.

Про це написала Daily Mail. Напередодні Трамп звинуватив Байдена і його соратницю по партії сенаторку від Каліфорнії Камалу Харріс у нерозсудливій риториці щодо вакцинації від COVID-19.

"Якби я міг зробити щеплення завтра, я б зробив це. Якби це коштувало мені виборів, я б це зробив. Нам потрібна вакцина, і вона потрібна нам зараз. Якнайшвидше", – сказав Байден 7 вересня під час передвиборної поїздки в Ланкастер.

На вихідних Харріс сказала CNN, що не довірятиме словам Трампа про безпеку вакцини від коронавірусу, оскільки побоюється, що він може прискорити її випуск заради перемоги на виборах 3 листопада.

"Я скажу, що не довірятиму Дональду Трампу, повинно бути надійне джерело інформації, яке знає про ефективність і надійність того, про що він говорить. Я не вірю йому на слово", – сказала сенаторка від Каліфорнії.

Під час передвиборної кампанії Байден звинуватив Трампа в тому, що той перетворив коронавірус на політичний футбол.

"Одна з проблем – те, як він грає з політикою. Він сказав так багато неправди. І мене турбує, що, якщо у нас буде дійсно гарна вакцина, люди не захочуть її використовувати. У такий спосіб він підриває суспільну довіру", – сказав Байден репортерам у Ланкастері.

Байден також зазначив, що за вакцину повинні поручитися експерти.

"Я хотів би почути, що скажуть вчені", – сказав він, коли його запитали, чи буде йому комфортно приймати вакцину.

Видання нагадало, що Трамп у квітні пропонував американцям вводити всередину дезінфікуючі засоби або використовувати сонячне світло для знищення вірусу – після того, як почув, що вони вбивають коронавірус на поверхнях.

Трамп також просував препарат гідроксихлорохін, який донині не вважається справжніми ліками від коронавірусу.

Президент також дозволив своїм прихильникам проявляти недбалість щодо носіння масок і соціального дистанціювання.

Він виголосив промову на республіканському національному з'їзді перед аудиторією з 1500 осіб у Білому домі, де стільці не перебували на соціальній дистанції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп вважає, що вакцина від коронавірусу може з'явитися до виборів глави держави, які призначені на 3 листопада. Це набагато раніше, ніж прогнозували експерти.