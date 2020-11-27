Байден запросив Тихановську на особисту зустріч

Мирослав Семенюк Світ 11:37, 27.11.2020 Оновлено: 12:04, 27.11.2020

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила про отримання запрошення від обраного президента США Джо Байдена.

Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу "Белсат", але не уточнила дату передбачуваної зустрічі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми плануємо зустріч із Джо Байденом. У нас є запрошення на таку зустріч", – зазначила Тихановська.

За її словами, також у планах є візити до Великобританії, Норвегії та низки інших країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Світ

Дивіться також

Епідеміолог – політикам: завдяки вашим діям ми в д*пі, ви привели країну до локдауну

В Україні запропонували купити російську вакцину від коронавірусу

"Слугам народу" платять по $20 тисяч, щоб вони голосували за бюджет, – Палиця

Зеленський вніс до Ради невідкладний законопроєкт про підтримку підприємців у карантин: що пропонує

Терористи на Донбасі з гранатометів і кулеметів обстріляли позиції ЗСУ