Байден запросив Тихановську на особисту зустріч

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила про отримання запрошення від обраного президента США Джо Байдена.

Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу "Белсат", але не уточнила дату передбачуваної зустрічі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми плануємо зустріч із Джо Байденом. У нас є запрошення на таку зустріч", – зазначила Тихановська.

За її словами, також у планах є візити до Великобританії, Норвегії та низки інших країн.

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