Байден запросив Тихановську на особисту зустріч
Тихановська не уточнила дату передбачуваної зустрічі з Байденом
За її словами, також у планах є візити до Великобританії та Норвегії
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила про отримання запрошення від обраного президента США Джо Байдена.
Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу "Белсат", але не уточнила дату передбачуваної зустрічі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Ми плануємо зустріч із Джо Байденом. У нас є запрошення на таку зустріч", – зазначила Тихановська.
За її словами, також у планах є візити до Великобританії, Норвегії та низки інших країн.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
будучи кандидатом у президенти США від Демократичної партії, Джо Байден підтримав заклики до проведення нових виборів президента Білорусі й висловив захоплення її громадянами.
24 серпня Тихановська у Вільнюсі (Литва) провела зустріч із заступником державного секретаря США Стефаном Біганом.