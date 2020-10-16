Сьогодні польська преса публікує інтерв'ю кандидата від демократичної партії на пост президента США, Джо Байдена. Зрозуміло, що польських журналістів цікавили питання, пов'язані з європейським реаліям і в першу чергу, мова йшла про питання енергетичної і військової безпеки. І Байден детально пройшовся по цим темам так, як він би діяв в разі обрання його президентом.

В першу чергу, він зазначив, що завжди виступав за енергетичну самостійність Європи і безумовний її вихід з-під впливу Москви. Байден сказав, що чудово розуміє мету РФ, в плані реалізації проекту ПП-2. За його словами, друга нитка газопроводу "Північний потік" в Балтійському морі з самого початку була спірною. Спільний проект російського "Газпрому", німецьких Uniper і Wintershell, британсько-голландської Shell, французької Engie і австрійської OMV виключають Центральну і Східну Європу з транзиту газу і становлять загрозу енергетичній безпеці всього регіону, включаючи Польщу.

Крім того, Байден зазначив, що окрім чисто політичного аспекту, він враховує і правову площину даного питання, адже відомо, що ЄС, під пресингом Німеччини і Франції, деформували власні нормативно-правові акти, які спочатку спеціально були створені для нівелювання впливу монополістів, в першу чергу – Газпрому. І ось саме для Газпрому і зробили цілий ряд застережень, виключень і преференцій. Байден же говорить про те, що якщо ви самі створили такі правила, то грайте по ним хоч самі, а потім вже когось намагайтеся змушувати дотримуватися їх.

Загалом же сенсі, Джо Байден сказав про те, що буде захищати верховенство закону і підтвердить прихильність нашої країни захисту прав людини і демократії в країні і за кордоном. Тобто він підходить до проблеми ПП-2 з точки зору однорідності застосування законодавства, в якому містяться обмежувальні механізми. Таким чином, Кремлю не варто сподіватися на послаблення, в разі зміни влади в Овальному кабінеті.

Крім того, Байден різко негативно висловився з приводу політики Дональда Трампа, яку той проводив щодо Європи і звичайно ж – НАТО. Кандидат від Демократичної партії також розкритикував президента Дональда Трампа за те, що той применшує значення НАТО, і заявив, що довіру до гарантій безпеки США буде відновлено.

Більш того, він висловився максимально прямо з приводу того, як виглядає політика США щодо основної військової загрози для Європи. Джо Байден підтвердить свою прихильність НАТО і прямо заявив про те, що завершить політику підпорядкування уряду Трампа Володимиру Путіну.

Загалом, сукупність заяв, зроблених Байденом, говорить про те, що ми спостерігаємо рідкісне і дивовижне явище – зміну полюсів політичної орієнтації США. Ми чуємо "праві" заяви від кандидата "лівої партії", а права партія перетворилася в якусь п'яту колону Кремля.

Залишилося вже менше трьох тижнів до виборів президента США і ми сподіваємося на те, що американці зроблять правильний вибір, а ми його зробили вже давно, хоча цей вибір ні на що не вплине. Зате ми можемо вплинути на результат наших виборів і зобов'язані це зробити з максимальною віддачею.