Байден встановив новий рекорд на виборах у США

Кандидат від Демократичної партії Джо Байден став першим в історії виборів у США, хто набрав більше 80 млн голосів виборців.

Як повідомляє CNN, кількість голосів ймовірно ще збільшиться, адже офіційний підрахунок голосів ще не закінчено.

Відзначається, що за станом на вечір, 24 листопада, за Байдена проголосували більше 80 011 000 чоловік, за нинішнього главу Білого дому Дональда Трампа – понад 73 800 000 голосів.

Додамо, що Байден отримав 306 голосів вибірників, а Трамп – 232. Для того, щоб стати президентом, необхідно всього 270 голосів вибірників.

Нагадаємо, що демократ Джо Байден офіційно переміг на виборах президента США ще в двох штатах – Пенсільванії та Неваді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, обраний президент США Джо Байден вибрав на ключові пости в уряді активних критиків політики Росії та її президента Володимира Путіна.