Байден визнав Росію головною загрозою США

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден вважає Росію головною загрозою для Америки в міжнародних справах.

Таку думку він висловив в інтерв'ю CBS, відповідаючи на питання журналіста. За його словами, Москва є для США "головною загрозою для нашої безпеки і союзів", а Пекін – "основним конкурентом".

"Залежно від того, як ми будемо вибудовувати відносини, стане зрозуміло, конкуренти ми або опинимося в стані більш серйозного протистояння, пов'язаного з силою", – сказав він.

На думку Байдена, не менш небезпечні для США і дії чинного президента Дональда Трампа, який "вітає кожного диктатора" і "тицяє пальцями в очі" союзникам Вашингтона. Як приклад він навів ситуацію в КНДР, де стало "більше смертоносних ракет і більше можливостей, ніж було раніше", і в Ірані, який "наблизився до створення ядерної зброї".

Байден вважає, що через політику Трампа союзники по НАТО відвертаються від Вашингтона, думаючи, що не можуть покластися на Сполучені Штати.

Відзначимо, вибори президента США відбудуться 3 листопада, але частина американців проголосували достроково. У цьому році через епідемію коронавірусу голосування можливо також поштою.

Основними претендентами на перемогу є демократ Джо Байден і республіканець Дональд Трамп.

Як писав OBOZREVATEL, 23 жовтня в США пройшов останній раунд передвиборчих дебатів між чинним президентом країни Дональдом Трампом і його конкурентом від Демократичної партії Джо Байденом.