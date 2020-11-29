Байден вивихнув кісточку, граючи зі своєю собакою

Борис Бондар Світ 00:07, 30.11.2020 Оновлено: 00:08, 30.11.2020

Обраний президент США Джо Байден під час гри зі своїм собакою по кличці Мейджор послизнувся і вивихнув кісточку.

Про це повідомила Fox News. Інцидент стався в суботу, 28 листопада.

Команда Байдена опублікувала заяву, в якій сказано що 78-річного політика "з міркувань обережності" огляне ортопед.

Мейджор – одна з двох німецьких вівчарок Джо і Джилл Байденів, яку пара взяла з притулку Товариства захисту тварин штату Делавер в 2018 році. Іншу собаку, Чампі, вони завели ще в 2008 році.

Джо Байден і Мейджор
FoxNews
Джилл Байден з собаками
Twitter Джил Байден

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможець президентських виборів в США Джо Байден відновить багаторічну традицію мати в Білому домі домашнього улюбленця. У президента Дональд Трамп не було домашніх тварин, зате у Байдена є дві вівчарки.

Коментувати
Світ

Дивіться також

В "Слузі народу" заявили про тритижневий локдаун: озвучені дати

Гряде катастрофа, лікарі на межі: настав час, коли гроші вже нічого не вирішують

На Прикарпатті від COVID-19 померли дружина, син і невістка депутата

Де дивитися бій Майк Тайсон – Рой Джонс-молодший: розклад трансляцій

В Україні подорожчає долар: скільки будемо віддавати за валюту через МВФ та бюджету