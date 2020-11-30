Байден вивихнув кісточку, граючи зі своєю собакою

Обраний президент США Джо Байден під час гри зі своїм собакою по кличці Мейджор послизнувся і вивихнув кісточку.

Про це повідомила Fox News. Інцидент стався в суботу, 28 листопада.

Команда Байдена опублікувала заяву, в якій сказано що 78-річного політика "з міркувань обережності" огляне ортопед.

Мейджор – одна з двох німецьких вівчарок Джо і Джилл Байденів, яку пара взяла з притулку Товариства захисту тварин штату Делавер в 2018 році. Іншу собаку, Чампі, вони завели ще в 2008 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможець президентських виборів в США Джо Байден відновить багаторічну традицію мати в Білому домі домашнього улюбленця. У президента Дональд Трамп не було домашніх тварин, зате у Байдена є дві вівчарки.