Байден випереджає Трампа у фінальному передвиборчому опитуванні – ЗМІ

Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден на 10 процентних пунктів випереджає чинного главу країни республіканця Дональда Трампа за популярністю серед виборців.

Про це свідчать дані опитування громадської думки. Воно було проведене 29-31 жовтня телеканалом NBC і газетою The Wall Street Journal.

Зазначається, що за колишнього віцепрезидента виступили 52% опитаних американців, водночас 42% підтримують нинішнього американського лідера. Примітно, що ще два тижні тому, Байден мав популярність у 54%, а Трамп – ті ж 42%.

Крім цього, кандидат-демократ перевершив республіканця за популярністю на шість процентних пунктів (51% проти 45%) у 12 штатах, хто вагаються – там поки неясно, за кого проголосує більшість виборців. Йдеться про Арізону, Флориду, Джорджію, Айову, Мен, Мічиган, Міннесоту, Північну Кароліну, Нью-Гемпшир, Неваду, Пенсільванію і Вісконсин.

Байден також користується значнішою підтримкою серед афроамериканців, громадян у віці 18-34 років, жінок, людей похилого віку і "білих виборців з дипломами про закінчення вищої освіти". Тоді як Трамп більше популярний серед "білих виборців взагалі і білих виборців без дипломів про закінчення вищої освіти".

Крім того, 48% опитаних висловилися на користь того, щоб Конгрес контролювали демократи, а 43% – республіканці. До всього іншого 45% респондентів схвалили роботу Трампа на посаді президента, а 52% – ні.

NBC підкреслює, що в опитуванні взяли участь 1 тис. зареєстрованих виборців, статистична похибка становить 3,1 процентного пункта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чинний президент США республіканець Дональд Трамп заявив, що результати виборів у його країні мають бути відомі вже в день голосування – ввечері у вівторок, 3 листопада.