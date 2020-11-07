Байден випереджає Трампа ще в двох штатах: з'явилися свіжі дані

Кандидат в президенти США Джо Байден випереджає Дональда Трампа в штатах Джорджія і Пенсільванія.

Як свідчать результати підрахунку 99% голосів на сайті Fox News, в Джорджії розрив між кандидатами становить вже 4 020 голосів. Байдена підтримали 49,4% виборців, а Трампа – 49,3%.

Схожа ситуація і в Пенсільванії. Там Байден набрав 49,6%, Трамп – 49,2% (розрив – 28 877 голосів).

Байдену необхідно остаточно перемогти в Пенсільванії, Джорджії або Неваді, щоб стати новим президентом США.

Місцева влада заявила, що підрахунок голосів завершиться через 10 днів після дня голосування, тобто 13 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявив, що він "легко виграв" вибори, якщо порахувати "законні голоси".

Кандидат в президенти США Джо Байден заявив, що поки не готовий оголосити про перемогу. Однак він висловив упевненість, що виграє президентські вибори.

Що відбувається в США і чому Трамп так тримається за крісло в Білому домі – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.