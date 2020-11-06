Байден випередив Трампа в Джорджії та наблизився до перемоги на виборах

Кандидат від Демократичної партії Джо Байден лідирує за кількістю голосів у штаті Джорджія, що практично робить його переможцем на виборах президента США.

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Як повідомляє телеканал 11alive, Джорджія була одним із тих штатів, де було важко спрогнозувати лідера передвиборчих перегонів. Спочатку лідирував нинішній президент Штатів Дональд Трамп, однак після отримання бюлетенів через пошту, вперед вирвався Байден.

Станом на п'ятницю, 6 листопада, після обробки близько 99,8% бюлетенів Байден випередив Трампа на 917 голосів. Але ще залишаються не підрахованими більш ніж 10 тисяч бюлетенів, переважно зібраних у передмістях Атланти, де демократ має величезну перевагу (отримав понад 80% у порахованих поштових бюлетенях із цих районів). Очікується, що до завершення підрахунку розрив між кандидатами збільшиться до декількох тисяч голосів.

Додамо, що також Джорджія дає 16 голосів у Колегію вибірників – орган, чиї члени вибирають нового президента США, голосуючи так, як доручили їм виборці штату. З їхніми голосами Байден отримує приблизно 286 голосів вибірників – на 16 більше необхідного мінімуму (270) (станом на 12:30 за Києвом). У такому разі Байден перемагає на виборах у Штатах, навіть якщо в іншому спірному штаті перемогу здобуде Трамп.

Відзначимо, що ще ведеться підрахунок голосів у штаті Пенсільванії (20 вибірників), де перемогу також прогнозують Байдену. Але пояснимо, що це не остаточний результат виборів. Офіційно переможцем перегонів вважається той кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія вибірників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявив, що він "легко виграв" вибори, якщо порахувати "законні голосу".