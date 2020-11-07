Байден виграв вибори в Пенсільванії, що робить його 46 президентом США
Кандидат від демократів на виборах у США Джо Байден попередньо переміг у Пенсільванії і стане 46-м президентом Сполучених Штатів.
У регіоні, де він народився, політик отримав 270 голосів вибірників, необхідних для перемоги, повідомляє CNN, ґрунтуючись на даних підрахунку бюлетенів і своїх експертних оцінках.
Байден тепер має загалом 273 голоси вибірників.
Аналітики ABC News також впевнені, що в Пенсільванії більшість виборців проголосували за Байдена.
Fox News слідом за іншими телеканалами також заявив про перемогу демократа на виборах. За даними цього американського телеканалу, в результаті у Байдена 290 голосів.
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