Байден виграв вибори в Пенсільванії, що робить його 46 президентом США

Кандидат від демократів на виборах у США Джо Байден попередньо переміг у Пенсільванії і стане 46-м президентом Сполучених Штатів.

У регіоні, де він народився, політик отримав 270 голосів вибірників, необхідних для перемоги, повідомляє CNN, ґрунтуючись на даних підрахунку бюлетенів і своїх експертних оцінках.

Байден тепер має загалом 273 голоси вибірників.

Аналітики ABC News також впевнені, що в Пенсільванії більшість виборців проголосували за Байдена.

Fox News слідом за іншими телеканалами також заявив про перемогу демократа на виборах. За даними цього американського телеканалу, в результаті у Байдена 290 голосів.

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