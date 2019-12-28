Байден раптово відмовився свідчити проти Трампа

Колишній віцепрезидент і головний опонент чинного президента США Дональда Трампа на майбутніх виборах Джо Байден заявив, що відмовляється свідчити в Сенаті в справі про імпічмент.
За його словами, повістку в Сенат він ще не отримував, але в жодному разі не пішов би свідчити, незважаючи на заклики союзників Трампа, підкреслив The Des Moines Register.
Дональд Трамп
ВВС
Байден також зазначив, що його не викликали, оскільки це було би "дуже лицемірно". Водночас опонент Трампа впевнений, що його свідчення можуть відвернути увагу суспільства від самого глави США.
"Причина, з якої я не стану цьогоробити, полягає в тому, що все побудовано на підході до дій Трампа, до того, чим він займався все своє життя. Він завжди намагався перемкнути увагу зі своєї персони", – сказав Байден.
Як писав OBOZREVATEL:
У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифрування розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.
Під час бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.
Стало відомо, що співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.
Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.
Сам він заявив, що процедура, розпочата американською Демократичною партією, є державним переворотом.
Зеленський зі свого боку сказав, що на нього ніхто не тиснув.
На початку листопада демократи Палати представників опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту.
19 грудня Палата представників оголосила імпічмент президенту Дональду Трампу за двома статтями. Далі справа має перейти в Сенат.
Американський лідер розлютився через голосування й виголосив різку промову про деяких конгресменів.
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