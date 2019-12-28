Байден раптово відмовився свідчити проти Трампа

Колишній віцепрезидент і головний опонент чинного президента США Дональда Трампа на майбутніх виборах Джо Байден заявив, що відмовляється свідчити в Сенаті в справі про імпічмент.

За його словами, повістку в Сенат він ще не отримував, але в жодному разі не пішов би свідчити, незважаючи на заклики союзників Трампа, підкреслив The Des Moines Register.

Дональд Трамп ВВС

Байден також зазначив, що його не викликали, оскільки це було би "дуже лицемірно". Водночас опонент Трампа впевнений, що його свідчення можуть відвернути увагу суспільства від самого глави США.

"Причина, з якої я не стану цьогоробити, полягає в тому, що все побудовано на підході до дій Трампа, до того, чим він займався все своє життя. Він завжди намагався перемкнути увагу зі своєї персони", – сказав Байден.

Як писав OBOZREVATEL:

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