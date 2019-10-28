Байден публічно відхрестився від скандалу з сином в Україні

Син колишнього віцепрезидента США Джо Байден Хантер сам приймав рішення працювати в українській газовій компанії "Burisma".

Про це в інтерв'ю американським ЗМІ особисто розповів його батько, пише The New York Times.

Майбутній суперник голови США Дональда Трампа на наступних президентських виборах підкреслив, що Хантер – "дорослий чоловік", який не зробив жодної неправильної дії, в чому кожен може переконатися з розслідування.

Також Байден зазначив, що ніколи не обговорював з дітьми власні робочі питання. Крім того, намагаючись зачепити Трампа, Байден додав, що в разі обрання його президентом, його діти ніколи не будуть збиратися в Білому домі на засіданнях кабінету.

Джо Байден

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Адвокат президента США Рудольф Джуліані планував приїхати з візитом до Києва. Його метою було спілкування з Володимиром Зеленським.

Предметом розмови повинно було стати розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера про втручання в американські вибори 2016 року і про передбачувані зв'язки сина віце-президента США Джозефа Байдена з газовою компанією, що належить українському олігарху.

Пізніше Джуліані заявив, що скасував візит в Україну через "ворога Дональда Трампа" – народного депутата Сергія Лещенка.

На початку вересня стало відомо, що в США почали "широкомасштабне розслідування" можливого тиску Трампа і його адвоката Джуліані на уряд України через американських виборів-2020.

Також Джуліані зізнався, що висував офіційному Києву вимога про розслідування проти сім'ї ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

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