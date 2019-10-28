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28 жовтня • оновлено в 09:15
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Байден публічно відхрестився від скандалу з сином в Україні

1.2т Читати матеріал російською

Син колишнього віцепрезидента США Джо Байден Хантер сам приймав рішення працювати в українській газовій компанії "Burisma".

Про це в інтерв'ю американським ЗМІ особисто розповів його батько, пише The New York Times.

Майбутній суперник голови США Дональда Трампа на наступних президентських виборах підкреслив, що Хантер – "дорослий чоловік", який не зробив жодної неправильної дії, в чому кожен може переконатися з розслідування.

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Також Байден зазначив, що ніколи не обговорював з дітьми власні робочі питання. Крім того, намагаючись зачепити Трампа, Байден додав, що в разі обрання його президентом, його діти ніколи не будуть збиратися в Білому домі на засіданнях кабінету.

Джо Байден

Джо Байден

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Джо Байден Дональд Трамп
Місце
США
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Ш. Олег
Ш. Олег
Верю безоговорочно Джо Байдену, этому святому человеку с благородными сединами и лицом пресвитерианского пастора. Думаю, он даже не догадывался, что у него есть сын, пока не узнал об этом из статьи на "Обозревателе". :)
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
ФШФЛФЛФФШШШШШ.. Слышите? Это звук слива в унитазе вашей окраины..
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Галушкин Петро, нет не слышим, а ты слышишь. Так кого тогда сейчас сливают?)))
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