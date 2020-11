Байден – про вибори в США: цифри говорять, що перемога близько

Кандидат в президенти США Джо Байден заявив, що поки не готовий оголосити про перемогу. Однак він висловив упевненість, що виграє президентські вибори.

Про це він сказав під час звернення до виборців, яке транслювалося на його сторінці в Twitter. Байден заявив, що має намір заручитися голосами понад 300 членів Колегії вибірників.

"Поки ми не можемо виступити з заключним заявою про перемогу, але цифри говорять нам, що перемога близько. Ми виграємо цю гонку", – сказав він.

Байден вважає, що йому вдасться перемогти в ключових штатах Пенсільванія (20 голосів вибірників) і Джорджія (16 голосів).

"Просто подивіться, що змінилося з учорашнього дня. 24 години назад ми відставали в штаті Джорджія, тепер ми попереду, і ми збираємося виграти цей штат. 24 години назад ми відставали в Пенсільванії, і ми збираємося виграти в Пенсільванії. Ми перемагаємо в Арізоні. Наша перевага в Неваді збільшилася фактично вдвічі. Ми збираємося набрати більше 300 голосів вибірників. Підтримка людей дозволить нам виграти цю гонку з явним відривом", – зазначив Байден.

Також він закликав прихильників до спокою і терпіння під час підрахунку голосів, а всіх американців – до національної єдності. Байден додав, що не дозволить призупинити підрахунок голосів, як того вимагає його опонент, чинний глава США Дональд Трамп.

Відзначимо, напередодні стало відомо про те, що Байден по числу відданих за нього голосів виборців обігнав Трампа в Джорджії і Пенсільванії. До теперішнього моменту Байден, згідно з підрахунками телекомпанії CNN, обганяє Трампа в Джорджії майже на 4,4 тис. голосів, в Пенсільванії – на 28,8 тис. голосів. За даними ЗМІ, на цей момент Байден заручився голосами 264 вибірників, у Трампа – 214 голосів. Для перемоги потрібно набрати 270 голосів вибірників.

Tune in as I address the nation on the current state of the race. https://t.co/w0er4issEk