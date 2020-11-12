Байден призначить Рона Клайна головою апарату Білого дому: що про нього відомо

Карина Бондаренко Світ 06:39, 12.11.2020 Оновлено: 06:40, 12.11.2020

Обраний президент США Джо Байден призначить Рона Клайна головою адміністрації Білого дому.

Про те, що Байден визначився з кандидатурою на цей пост, повідомляє видання The New York Times.

Юрист Рон Клайн почав працювати з Байденом в кінці 1980-х, коли він був сенатором. Також Клайн працював радником колишнього президента США Барака Обами з питань протидії Еболі в Африці.

Крім того, Клайн відомий тим, що різко критикував дії президента Дональда Трампа з коронавірусом під час виборчої кампанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, обраний президент США Джо Байден обговорив роботу над конфліктом в Україні з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном.

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