Кандидат в президенти США Джо Байден заявив, що отримав інформацію від розвідки про те, що РФ продовжує спроби втрутитися в майбутні вибори глави США.

Про це повідомило агентство Reuters. Вплинути на американські вибори намагається і Китай.

За словами Байдена, росіяни намагаються делегітимізувати виборчий процес в США.

"Ми знали раніше, і я гарантую вам, що знаю зараз, тому що тепер я знову отримую інформацію. Росіяни як і раніше намагаються делегітимізувати наш виборчий процес. Це факт", – заявив політик.

Також Байден попередив, що якщо РФ продовжить втручатися, їй доведеться заплатити "реальну ціну", якщо він переможе на запланованих на 3 листопада виборах президента США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден запропонував ввести санкційні обмеження на імпорт з Росії і Китаю.