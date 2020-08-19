Байден підтримав Тихановську і проведення нових виборів в Білорусі

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден підтримав заклики до проведення нових виборів президента Білорусі.

Про це Байден написав в Twitter. Він висловив захоплення громадянами Білорусі.

"Відважні громадяни Білорусі демонструють, що їхні голоси не будуть заглушені терором або тортурами. США повинні підтримати заклик Світлани Тихановської до справедливих виборів", – написав Байден.

Також Байден заявив, що США повинні пояснити Росії, що її можливе втручання в ситуацію в Білорусі буде неприйнятним.

"Росії потрібно сказати, щоб вона не втручалася – справа не в геополітиці, а в праві вибирати своїх лідерів", – написав він.

Джо Байден підтримав проведення нових виборів в Білорусі (Twitter Джо Байдена)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, головна представниця опозиції на виборах в Білорусі Світлана Тихановська звернулася до Європейської Ради із закликом не визнавати їхні результати. Вона також зазначила, що необхідно провести в Білорусі нові чесні і демократичні вибори президента.