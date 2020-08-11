Байден підтримав протестувальників у Білорусі і заявив про 26 років репресій
Кандидат в президенти США Джо Байден виступив на підтримку учасників протестів у Білорусі.
Як говориться в його заяві у Medium, він підтримує тих, хто закликає до транспарентного і точного підрахунку голосів та звільнення всіх політв'язнів.
"Я також закликаю президента Лукашенка поважати права учасників мирних протестів і утриматися від подальшого насильства", – зазначив Байден.
Він запевнив, що в разі перемоги на виборах його адміністрація "ніколи не буде ухилятися від підтримки демократичних принципів і прав людини".
За словами Байдена, народ Білорусі вимагає, щоб його почули "після 26 років систематичних репресій з боку авторитарного режиму президента Олександра Лукашенка".
Американський політик стверджує, що під час виборів в Білорусі мали місце фальсифікації, а в протестах беруть участь "люди, що вимагають точного підрахунку голосів".
Як писав OBOZREVATEL:
протести в Білорусі вщухли після семигодинного протистояння людей з силовиками. Станом на третю годину ночі 11 серпня протестувальників витіснили з центру Мінська і зняли оточення.
Після протестів десятки людей з сильними опіками, осколковими і кульовими пораненнями потрапили до військового госпіталю Мінська.
Кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська виїхала з Білорусі до Литви.