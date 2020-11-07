Байден перемагає Трампа, але чинний президент не поступиться й піде до Верховного суду: на США можуть чекати складні суперечки

Кандидат від Демократичної партії Джо Байден, найімовірніше, стане 46-м президентом США, перемігши свого суперника Дональда Трампа. Нинішній американський лідер категорично з таким результатом не згоден і має намір оскаржувати результати у Верховному суді.

Що відбувається в США і чому Трамп так тримається за крісло в Білому домі – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Байден виграв у ключовому штаті

Байден може перемогти Трампа, завдяки його виграшу в ключових штатах Джорджія та Пенсильванія, який дав йому необхідні голоси для перемоги загалом, яка складається з 270 голосів виборців. У Байдена зараз щонайменше на 16 більше. Але офіційно переможцем перегонів у США вважається той кандидат, за якого 14 грудня проголосує колегія виборців. Це орган, члени якого вибирають нового президента США, голосуючи так, як доручили їм виборці штату.

Нинішній президент Трамп не згоден із перемогою свого конкурента, заявивши, що за підсумками підрахунку "легальних бюлетенів він виграв вибори, але в нього хочуть вкрасти перемогу за допомогою нелегальних бюлетенів, фальсифікацій, шахрайства. Цього не можна допустити". Кілька американських каналів перервали трансляцію такого звернення, зазначивши, що їм невідомо про будь-яке незаконне голосування і про перемогу Трампа.

"Те, що говорить президент, не відповідає дійсності", – зазначив ведучий каналу MSNBC.

Скриншот інфографіки щодо американських виборів із сайту CNN

Скриншот інфографіки щодо американських виборів із сайту CNN

Трамп піде в суд

Нинішня позиція Трампа з приводу його перемоги на виборах – це особливості його психології, сказав у коментарі OBOZREVATEL колишній український дипломат Володимир Огризко.

"Ексцентричність Трампа – загальновідома, у цьому плані він собі дозволяє те, чого не робив жоден американський президент. Але нинішня історія з виборами стане першим випадком в історії США, коли справа дійде до взаємних звинувачень у фальсифікації. Бувало, що кандидати набирали більше, проте програвши, визнавали це. у Трампа такого не буде. Він піде до останнього через свою психологію, а не раціональність. Нічого дивного в цьому немає", – сказав Огризко.

Дипломат вважає, що за досить очевидних ознак перемоги Байдена ставити на цьому крапку поки що не варто. Мовляв, попереду США чекають важливі й досить серйозні судові позови.

Трамп і Байден.

"Трамп написав про готовність піти у Верховний суд, який має поставити крапку в цій справі. У нього там очевидна більшість. Тож питання демократії – це не щось раз і назавжди. Це те, що вимагає підтвердження і зміцнення щоразу. Це показали навіть США, які вважалися країною з усталеною демократією. Але все може змінитися", – підсумував Огризко.

Ще до виходу результатів Трамп розумів, що виграти ці вибори йому буде складно через різні фактори. Однію з головних перешкод до перемоги для нього було голосування через пошту, яким традиційно користуються симпатики демократів. Дійсно, цього року через пандемію коронавірусу цей метод голосування побив усі рекорди попередніх років. Ще з вересня Трамп називав його некоректним і таким, де можливі фальсифікації на користь свого конкурента Байдена.

"Так, Байден може перемогти, але водночас не факт, що він стане президентом. Трамп заготовив цілу низку трюків, які почав витягати з капелюха. Наприклад, він оголошує себе переможцем, незважаючи ні на які цифри. У найближчі дні/тижні/місяці Америку чекають цікаві часи", – доповнив OBOZREVATEL український журналіст Пітер Залмаєв, який висвітлює виборчий процес.

Тим часом ймовірний переможець перегонів Джо Байден виступив із коротким зверненням, закликавши всіх до спокою, поки виборчі комісії ведуть підрахунок голосів. Новий президент США офіційно стає до виконання обов'язків після складання присяги 20 січня 2021 року.