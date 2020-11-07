Кандидат від Демократичної партії Джо Байден оголосив про свою перемогу на виборах в США.

Свою заяву він опублікував на сторінці у Twitter.

"Америко, для мене велика честь, що ви вибрали мене керівником нашої великої країни. Майбутня наша робота буде важкою, але я обіцяю вам: я буду президентом для всіх американців, незалежно від того, голосували ви за мене чи ні. Я збережу віру, яку ви на мене поклали", – сказано у повідомленні.

Байден оголосив себе президентом США Twitter Байдена

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 листопада з'явилася інформація про попередні результати в Пенсільванії. Там переміг Байден, що автоматично робить його 46-м президентом Сполучених Штатів.

Раніше кандидат від республіканців Дональд Трамп заявив, що не згоден з результатами і назвав переможцем себе.