Байден обмовився і заявив про 200 млн смертей від COVID-19 у США

Кандидат демократів у президенти США Джо Байден, виступаючи перед виборцями у Філадельфії, обмовився і заявив, що 200 мільйонів американців помруть від COVID-19 до кінця його виступу.

Конфуз трапився 20 вересня. Відповідне відео опублікували на Youtube. Ймовірно, Байден мав на увазі 200 тисяч пацієнтів із коронавірусом, померлих нині в США (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Якщо все буде так, як хоче Трамп, то наслідки COVID-19, які зараз набагато важчі, ніж вони мають бути – приблизно 200 мільйонів людей, можливо, помруть на той час, коли я закінчу свою промову", – заявив він.

Зазначимо, Байден не вперше плутається в цифрах, наводячи дані про смертність через коронавірус. Наприклад, у червні в Пенсильванії він стверджував, що внаслідок поширення COVID-19 загинули 120 млн осіб.

США залишаються на першому місці в світі за кількістю заражених і померлих від коронавірусу. За інформацією порталу Worldometer, кількість зафіксованих випадків коронавірусу в Штатах за час пандемії перевищило 7 млн. Одужали 4 250 140 пацієнтів, померли 204 118 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в американському штаті Мен після весілля, проведеного в серпні, трапився спалах коронавірусу. У результаті померли вже сім людей.