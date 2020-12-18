Байден назвав "нечесною грою" звинувачення проти його сина

Обраний президент США Джо Байден назвав "нечесною грою" спроби використати проти нього розслідування з приводу фінансової діяльності його сина Хантера.

Про це він сказав в інтерв'ю "Пізнього шоу Стівена Колберта", передає Bloomberg. Видання підкреслює, що таку думку політик висловив на тлі закликів республіканців провести спеціальну перевірку податкових операцій Хантера Байдена з іноземцями.

"Це використовується, щоб зловити мене. Я думаю, що це нечесна гра, але... послухайте, це те, що є", – заявив демократ.

За його словами, він повністю довіряє своєму синові, і впевнений, що той не винен. Також зазначив, що "його не турбують будь-які звинувачення", які були висунуті проти Байдена-молодшого.

Водночас наголошується, що пресслужба новообраного американського лідера спростувала озвучену Байденом характеристику федерального розслідування як "нечесну гру" і випустила повнішу стенограму інтерв'ю. У ній йдеться, що домкрат описував ширші зусилля щодо політичного використання ділових відносин його сина.

Раніше обраний президент висловив упевненість у тому, що Хантер Байден, підозрюваний у порушеннях під час сплати податків, не робив нічого незаконного.

Нещодавно сам Байден-молодший заявив, що федеральна прокуратура штату Делавер почала проти нього слідство через податкові злочини.

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