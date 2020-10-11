Байден назвав єдину умову перемоги Трампа на виборах

Мирослав Семенюк Світ 11:04, 11.10.2020 Оновлено: 11:14, 11.10.2020

Перемога чинного президента США Дональда Трампа на листопадових виборах у США можлива тільки в разі шахрайства.

Як повідомляє Fox News, про це заявив кандидат від демократів Джо Байден, виступаючи перед своїми прихильниками в Пенсільванії.

"Обов'язково голосуйте, бо єдина умова, за якої ми можемо програти, – це шахрайство на виборчих дільницях... Ідіть туди й дивіться пильно", – сказав він.

Раніше Байден попереджав, що Трамп спробує "непрямим чином вкрасти" перемогу на виборах, заявивши про шахрайство під час голосування поштою.

Водночас він наголосив, що прийме будь-які результати голосування. "Я збираюся прийняти результат цих виборів, і крапка", – запевнив він журналістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Світ

Дивіться також

Тестів на COVID-19 для "людей з вулиці" не буде: Степанов роз'яснив рішення Кабміну щодо лабораторій

Тимошенко розповіла, як захистити українців від COVID-19 та водночас підтримати медиків

Кандидата в депутати від "Слуги народу" зловили за курінням коноплі. Відео

Азербайджан заявив про смертельний обстріл міста на кордоні з Карабахом. Фото

Ніцой звинуватила Львів у скочуванні в "русскій мір": де ваш бандерівський прапор