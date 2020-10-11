Байден назвав єдину умову перемоги Трампа на виборах
Байден заявив, що єдина умова, за якої він може програти, – це шахрайство на виборчих дільницях
Він закликав своїх прихильників обов'язково проголосувати на виборах
Перемога чинного президента США Дональда Трампа на листопадових виборах у США можлива тільки в разі шахрайства.
Як повідомляє Fox News, про це заявив кандидат від демократів Джо Байден, виступаючи перед своїми прихильниками в Пенсільванії.
"Обов'язково голосуйте, бо єдина умова, за якої ми можемо програти, – це шахрайство на виборчих дільницях... Ідіть туди й дивіться пильно", – сказав він.
Раніше Байден попереджав, що Трамп спробує "непрямим чином вкрасти" перемогу на виборах, заявивши про шахрайство під час голосування поштою.
Водночас він наголосив, що прийме будь-які результати голосування. "Я збираюся прийняти результат цих виборів, і крапка", – запевнив він журналістів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Трамп відкинув мирну передачу влади Байдену в разі своєї поразки на виборах.
Вибори президента США 2020 року призначено на вівторок, 3 листопада.
OBOZREVATEL розповідав, як працює виборчий процес у цій країні, хто може брати участь у голосуванні і як визначається переможець.