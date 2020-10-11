Байден назвав єдину умову перемоги Трампа на виборах

Перемога чинного президента США Дональда Трампа на листопадових виборах у США можлива тільки в разі шахрайства.

Як повідомляє Fox News, про це заявив кандидат від демократів Джо Байден, виступаючи перед своїми прихильниками в Пенсільванії.

"Обов'язково голосуйте, бо єдина умова, за якої ми можемо програти, – це шахрайство на виборчих дільницях... Ідіть туди й дивіться пильно", – сказав він.

Раніше Байден попереджав, що Трамп спробує "непрямим чином вкрасти" перемогу на виборах, заявивши про шахрайство під час голосування поштою.

Водночас він наголосив, що прийме будь-які результати голосування. "Я збираюся прийняти результат цих виборів, і крапка", – запевнив він журналістів.

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