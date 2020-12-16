Байден має намір призначити міністром свого суперника і представника ЛГБТ

Обраний президент США Джо Байден оголосив своїм кандидатом на пост глави Департаменту транспорту ексмера Саут-Бенда (штат Індіана) Піта Буттіджича, який брав участь у праймеріз на пост глави держави.

Це зробило його першим із суперників демократа, які може зайняти місце в новій адміністрації. Також 38-річний політик може увійти в історію як перший член уряду – представник ЛГБТ, повідомляє Reuters.

Зазначається, що в разі затвердження Сенатом, він керуватиме великим федеральним агентством, яке курирує національні авіалінії, шосе і транспортні системи.

"Я призначаю його міністром транспорту, тому що ця посада стоїть на стику багатьох взаємопов'язаних проблем і можливостей, які чекають нас попереду. Робочі місця, інфраструктура, справедливість і клімат – все це зібрано разом у Департаменті транспорту, місці реалізації деяких із наших найбільш амбітних планів щодо покращення ситуації", – пояснив Байден.

Демократи Піт Буттіджич і Джо Байден

Видання додає, що раніше ходили чутки, нібито Буттіджича розглядали на декілька різних посад в адміністрації Байдена. Він був на диво конкурентоспроможним під час президентських перегонів Демократичної партії, отримавши підтримку в штатах Айова і Нью-Гемпшир, а також користуючись величезною популярністю в соціальних мережах. Однак пізніше політик зняв свою кандидатуру з президентських перегонів, підтримавши в цьому Бадена.

Водночас кампанія за права людини в США, найбільша в країні група із захисту інтересів ЛГБТ-спільноти, високо оцінила його позицію, заявивши, що Буттіджич "був відкритий і чесний" щодо своєї особистості – не приховував сексуальну орієнтацію.

Буттіджич і його чоловік

"Його голос як захисника ЛГБТ-спільноти в залі кабінету міністрів допоможе обраному президенту Байдену зробити нашу націю кращою, сильнішою і більш рівною, ніж раніше", – заявив президент кампанії Альфонсо Давид.

Незважаючи на те, що Буттіджича розглядають як "зірку, що сходить" у партії, проти потенційного висування його на посаду міністра виступає низка прогресивних груп і лідерів афроамериканських активістів, які критикують його репутацію в сфері цивільних прав.

Зазначимо, що Буттіджич виграв перші попередні вибори кандидатів від Демократичної партії в президенти Сполучених Штатів в Айові із результатом 26,9%. Про те, хто такий Піт Буттіджич і хто його чоловік, – читайте в матеріалі.

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