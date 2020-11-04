Байден і Трамп виступили з першими заявами після початку підрахунку голосів в США

Кандидати в президенти США представник Республіканської партії Дональд Трамп і кандидат від Демократичної партії Джо Байден 4 листопада виступили з першими заявами після початку підрахунку голосів.

Обидва політики впевнені у своїй перемозі. При цьому Трамп на своїй сторінці в Twitter заявив, що у нього намагаються вкрасти перемогу на виборах, але зробити він цього не дозволить.

Соціальна мережа позначила його публікацію як сумнівну.

"Вони намагаються вкрасти вибори. Ми ніколи їм це не дозволимо. Голосовати після закриття дільниць не можна", – написав він.

У свою чергу Байден під час брифінгу сказав, що знаходиться на вірному шляху до перемоги і готовий вибрати вибори. Він зазначив, що в цьому допомогла безпрецедентна явка виборців, які голосували поштою.

"Ми на шляху до перемоги на виборах, але треба почекати. Ми попереду в Міннесоті, ще в грі в Джорджії. Збираємося перемогти в Пенсільванії. Ми не дізнаємося результати до ранку середи або навіть пізніше. Ні мені і ні Трампу оголошувати, хто переміг. ми виграємо, продовжуйте вірити", – заявив Байден.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у вівторок, 3 листопада, в США пройшли вибори президента. Обидва політики в разі перемоги можуть встановити рекорд. Адже Трамп має шанси побити рекорд Рональда Рейгана за віком перебування при владі (до початку другого терміну йому буде 74 роки), а Байден – стати найстаршим президентом на першому терміні в історії США (на момент інавгурації йому буде 78 років).