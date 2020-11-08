Отже, Джо Байден – 46-й президент США. Камала Харріс – 49-й віце-президент США (і перша одночасно і кольорова, і жінка на цій посаді).

Повні біографії обраних президента і віце-президента ви прочитаєте самі. Я тільки хочу звернути вашу увагу на їхню освіту, мовчки порівнюючи її з "освітою" пітерської шпани з підворіття, яка виросла до путінської ОЗУ, що незаконно захопила владу в РФ.

Джо Байден закінчив університет Делавера в 1965 році, отримавши ступінь бакалавра з історії і політології. У 1968 році Байден закінчив юридичну школу Сіракузького університету в штаті Нью-Йорк зі ступенем доктора права.

Камала Харріс закінчила Говардський університет в 1986 році, отримавши ступінь бакалавра політології та економіки, потім здобула ступінь доктора права в юридичному Хастінгс-коледжі Каліфорнійського університету в 1989 році.

Це вам не Путін з Медведєвим, "юристи".

Сподіваюся, юридична освіта Байдена і Харріс, і їхній життєвий і професійний досвід, ще зіграють свою роль у процесі притягнення ватажків путінської ОЗУ до відповідальності за їх військові злочини і міжнародний тероризм.