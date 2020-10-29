Байден достроково проголосував на виборах в США. Фото

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден достроково проголосував на президентських виборах.

Колишній віце-президент віддав свій голос 28 жовтня в штаті Делавер. Про це він повідомив в своєму Twitter (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Джо Байден проголосував разом зі своєю дружиною Джилл.

"Ми проголосували", – написав суперник нинішнього президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в США спрогнозували перемогу Джо Байдена на виборах з відривом в 10 млн голосів. Політолог припустив, що Дональд Трамп не зможе і наблизитися до того, щоб здобути більшість голосів американців.