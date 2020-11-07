Тим часом, в ВР України і досі десь припадає пилом проект постанови про створення ТКГ по Байдену - авторства слуг Качури і Ко. Її створення ще в травні педалював голова групи дружби Україна-США, людина непересічних дипломатичних здібностей Давид Арахамія... Феєричні персонажі ці слуги.

Р.S. Це якраз виступ Качури з вимогою негайно викликати Байдена в ДБР – і вся група підтримки створення ТСК. 20 травня 2020 року. Група буйних на трибуні ВР з криками ТСК! ТСК! Байден! Байден! ДБР:)

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