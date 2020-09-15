Бахрейн, ОАЕ та Ізраїль підписали історичну мирну угоду

У Вашингтоні відбулася історична церемонія підписання угод про нормалізацію дипломатичних стосунків ОАЕ та Бахрейну з Ізраїлем.

Про це повідомило VOA. Церемонія пройшла в Білому домі в присутності президента США Дональда Трампа.

На цьому заході за посередництва США прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підписав відповідні угоди з міністрами закордонних справ ОАЕ та Бахрейну – Абдуллою бін Заєд аль-Нагаяном і Абдуллатіфом бін Рашидом аз-Заяні.

Формально угода називається Авраамскім договором.

Спочатку угода між Ізраїлем і ОАЕ була укладена 13 серпня, при цьому Бахрейн тільки 11 вересня оголосив, що він також офіційно визнає єврейську державу.

Відповідно до угоди з ОАЕ прем'єр-міністр Нетаньяху погодився припинити плани по анексії частини Західного берега.

Адміністрація Трампа рекламує угоди між Ізраїлем, ОАЕ і Бахрейном як ключові зовнішньополітичні перемоги, оскільки до президентських виборів в США 3 листопада залишається всього два місяці.

Хоча зовнішня політика не була основним питанням виборів, майбутнє Ізраїлю має значення для ключової групи прихильників Трампа – євангельських християн, які в 2016 році становили близько третини його прихильників.

"Ми тут для того, щоб змінити хід історії. Після десятиліть поділу і конфліктів ми знаменуюємо початок нового Близького Сходу", – сказав Трамп на відкритті церемонії.

ОАЕ і Бахрейн стали третьою і четвертою арабськими державами, які уклали мир з Ізраїлем після Єгипту в 1979 році і Йорданії в 1994 році.

До цього між ними і Ізраїлем не було дипломатичних відносин. Вони не визнавали право Ізраїлю на існування, країни не мали дипломатичних або економічних зв'язків.

Трамп в своєму Twitter виклав відео історичного моменту підписання Авраамского договору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ізраїль і Об'єднані Арабські Емірати 13 серпня досягли історичної мирної угоди, яка дозволить нормалізувати дипломатичні відносини між країнами. Посередником в переговорах виступив президент США Дональд Трамп.