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24 грудня • оновлено в 11:53
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Багатостраждальному лайнеру Росії придумали нове застосування в Криму

1.7т
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У Росії оголосили, що з 24 грудня відкривають продаж круїзів на рейс лайнера "Князь Володимир" в невизнану Абхазію через анексований Севастополь.

Зокрема, відповідна заява з'явилася в Facebook російського оператора "Чорноморські круїзи". Відзначається, що навігація почнеться з 1 березня 2020 року

"На нашому сайті ви знайдете розклад і прайс на рейси за маршрутом Сочі-Сухумі-Новоросійськ-Севастополь-Сочі", – йдеться в повідомленні.

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Лайнер "Князь Володимир"

Лайнер "Князь Володимир"

РБК

Нагадаємо, що "Князь Володимир" вирушив у перший рейс з російського Сочі в анексуваний Крим 11 червня 2017 року. Тоді компанія-перевізник не змогла продати і половини квитків. Спочатку росіяни планували зробити круїзну лінію за маршрутом Сочі-Крим-Стамбул, але ці плани скасували через відмову турецької сторони приймати судно з окупованого Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році "Князь Володимир" скасував перший у сезоні рейс із Сочі в анексований Крим, який повинен був відбутися 29 квітня, так як судно зламалося.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Надо открыть на морвокзале кабинет нотариуса))) Завещание оформить перед круизом, порешать с недвижимостью. Я ни на что не намекаю. Лайнер отличный, практически новый. Построен во Франции, в Нанте, в 1971 году )))
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Коксовый Лаврушка
Коксовый Лаврушка
Лоханка для для вяликих лохов.
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фил филька
фил филька
Коксовый Лаврушка, ну давай чужой писькой похвались коль у самого мизерная))
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