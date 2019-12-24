Багатостраждальному лайнеру Росії придумали нове застосування в Криму

У Росії оголосили, що з 24 грудня відкривають продаж круїзів на рейс лайнера "Князь Володимир" в невизнану Абхазію через анексований Севастополь.

Зокрема, відповідна заява з'явилася в Facebook російського оператора "Чорноморські круїзи". Відзначається, що навігація почнеться з 1 березня 2020 року

"На нашому сайті ви знайдете розклад і прайс на рейси за маршрутом Сочі-Сухумі-Новоросійськ-Севастополь-Сочі", – йдеться в повідомленні.

Лайнер "Князь Володимир" РБК

Нагадаємо, що "Князь Володимир" вирушив у перший рейс з російського Сочі в анексуваний Крим 11 червня 2017 року. Тоді компанія-перевізник не змогла продати і половини квитків. Спочатку росіяни планували зробити круїзну лінію за маршрутом Сочі-Крим-Стамбул, але ці плани скасували через відмову турецької сторони приймати судно з окупованого Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році "Князь Володимир" скасував перший у сезоні рейс із Сочі в анексований Крим, який повинен був відбутися 29 квітня, так як судно зламалося.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!