Багато заражених коронавірусом, але мало смертей: у Німеччині пояснили причину парадоксу

На фоні поширення в світі пандемії коронавірусу Німеччина продемонструвала аномальну відмінність від інших країн: порівняно з високою кількістю заражених COVID-19 там нині найменше випадків смертей від цієї недуги.

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Згідно з даними Університету Джона Хопкінса, там станом на 20 березня було 16 290 заражених коронавірусом, що більше, ніж у будь-якій іншій країні, крім Китаю, Італії, Ірану та Іспанії. Водночас було зареєстровано лише 44 смерті, йдеться у матеріалі Financial Times.

Попри суперечки через цю очевидну аномалію в наукових колах, експерти стверджують, що низький рівень смертності в країні, найімовірніше, відображає той факт, що спалах хвороби все ще перебуває на порівняно ранній стадії, і віковий профіль цих інфікованих на сьогодні був молодшим, ніж в інших країнах.

Зокрема, у молодших пацієнтів без попередніх недуг набагато більше шансів вижити від коронавірусної інфекції, ніж у пацієнтів літнього віку.

Ще одним фактором, який може допомогти пояснити різницю, фахівці називають надзвичайно велику кількість тестів, які проводять у Німеччині – до 160 000 тестів на коронавірус щотижня, що більше, ніж деякі європейські країни загалом з моменту початку кризи.

"Йдеться про потужності. Потужності у Німеччині дуже-дуже значні. Можливості тестування будуть покращені також і шляхом переходу лабораторій, які спеціалізуються на здоров'ї тварин, на перевірку на коронавірус. Немає жодних ознак того, що тестових наборів не вистачає", – заявив президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер.

За його словами, у короткостроковій перспективі масове тестування сприяє зниженню смертності, оскільки дозволяє владі виявляти випадки COVID-19 навіть у пацієнтів, у яких мало або немає симптомів, і у яких набагато більше шансів на виживання.

Водночас експерти попередили, що картина у Німеччині, ймовірно, зміниться майбутніми тижнями і місяцями. Адже переважна частка пацієнтів заразилася лише за останній тиждень-два.

Вірусологи й епідеміологи теж припускають, що з плином часу різні показники смертності в різних країнах будуть сходитися, і все більше країн виявлять справжнє число випадків зараження. Але експерти також підкреслюють, що Німеччина, принаймні, мала можливість підготуватися до зростання серйозних випадків: лікарні по всій країні розширюють можливості інтенсивної терапії і збільшують чисельність персоналу, а уряд скуповує стільки критичного обладнання, скільки може.

"Ми на початку, тому ми все ще можемо здійснити всі заходи, про які було закликано. Ми все ще можемо гарантувати, що важкохворі люди можуть отримати лікування в лікарні", – підсумував професор Вілер.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, у містечку Во Еуганео на півночі Італії експериментальним способом змогли зупинити появу нових випадків інфікування коронавірусом.

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