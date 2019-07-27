"Багато проблем": Путін безглуздо пояснив, навіщо "пішов під воду"

Президент Росії Володимир Путін, який 27 липня занурився на дно Фінської затоки, заявив, що спускається під воду та піднімається в небо, бо це допомагає йому вирішувати проблеми на землі.

Крім того, це нібито дозволяє йому краще зрозуміти ціну праці росіян, які працюють у подібних умовах, передає "РИА Новости".

"Роблю я це, тому що наші люди скрізь працюють – і в повітрі, і під водою, і під землею.

Я вважаю, що повинен побувати там, де працюють наші російські громадяни, фахівці, подивитися, як вони це роблять, щоб краще зрозуміти ціну того, чому багато хто з цих людей присвячують своє життя", – цитують журналісти російського лідера.

Путін додав, що на землі багато проблем. "Щоб їх було поменше, доводиться і на висоту підніматися, і під воду опускатися", – підсумував він.

Нагадаємо, в день масштабних протестних акцій в Москві президент РФ зробив на батискафі занурення на дно Фінської затоки, де оглянув затонулий під час Другої світової війни підводний човен Щ-308 "Сьомга".

Занурення Путіна Газета.Ру

Як писав OBOZREVATEL:

27 липня в Москві почався мітинг із вимогою реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму.

Станом на 16:00 суботи за різними даними поліція затримала від 295 до 389 осіб.

Силовики дуже жорстко відтісняли учасників протесту. Людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягали обличям по асфальту.

Президент РФ Володимир Путін поки ніяк не відреагував на те, що відбувалося.

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