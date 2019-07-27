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"Багато проблем": Путін безглуздо пояснив, навіщо "пішов під воду"

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Президент Росії Володимир Путін, який 27 липня занурився на дно Фінської затоки, заявив, що спускається під воду та піднімається в небо, бо це допомагає йому вирішувати проблеми на землі.

Крім того, це нібито дозволяє йому краще зрозуміти ціну праці росіян, які працюють у подібних умовах, передає "РИА Новости".

"Роблю я це, тому що наші люди скрізь працюють – і в повітрі, і під водою, і під землею.

Я вважаю, що повинен побувати там, де працюють наші російські громадяни, фахівці, подивитися, як вони це роблять, щоб краще зрозуміти ціну того, чому багато хто з цих людей присвячують своє життя", – цитують журналісти російського лідера.

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Путін додав, що на землі багато проблем. "Щоб їх було поменше, доводиться і на висоту підніматися, і під воду опускатися", – підсумував він.

Нагадаємо, в день масштабних протестних акцій в Москві президент РФ зробив на батискафі занурення на дно Фінської затоки, де оглянув затонулий під час Другої світової війни підводний човен Щ-308 "Сьомга".

Занурення Путіна

Занурення Путіна

Газета.Ру

Як писав OBOZREVATEL:

  • 27 липня в Москві почався мітинг із вимогою реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму.

  • Станом на 16:00 суботи за різними даними поліція затримала від 295 до 389 осіб.

  • Силовики дуже жорстко відтісняли учасників протесту. Людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягали обличям по асфальту.

  • Президент РФ Володимир Путін поки ніяк не відреагував на те, що відбувалося.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
"Я считаю, что должен побывать там, где работают наши российские граждане, специалисты, посмотреть, как они это делают, чтобы лучше понять цену тому, чему многие из этих людей посвящают свою жизнь". Дык а в Ольгино когда же?! Те тоже, если не под водой и под землёй, тоже подпольно.
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hunt andres
hunt andres
Шапиро Женька, Ты ДУРО?
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hunt andres
hunt andres
Нелепо только свинохряк изъясняется. У Путина все четко.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
hunt andres, он четко полез на свои места преступления смотреть ---тянет его к курску , хору александрова и лошарику !
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
hunt andres:"Нелепо только свинохряк изъясняется. " Самокритично, но к чему эти саморазоблачения на этом сайте?!
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Самый главный клоун России. Печалька...
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hunt andres
hunt andres
Lavrynenko Yurii, Путин Президент великой державы. Клоуны остались на окраине.
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