Багато дітей: авіація Путіна і Асада напалмом спалила десятки сирійців

У результаті атаки авіації уряду Башара Асада за підтримки російської авіації в Арбіні загинули 37 мирних жителів.

Авіація скинула термітні бомби на підземне укриття в районі Східної Гути, повідомляє організація "Білі каски".

"Жахлива різанина в Арбіні. Щонайменше 37 цивільних згоріли від напалму... Більшість загиблих - жінки і діти", - сказано в заяві.

Як повідомляв "Обозреватель", 21 березня російська авіація завдала ударів по табору біженців у сирійській провінції Ідліб в Сирії. В результаті загинули близько десятка мирних жителів, як мінімум 15 людей отримали поранення.

Раніше, 17 березня, літаки, що належать Росії і армії сирійського диктатора Башара Асада, скинули фосфорні бомби на передмістя Дамаска, Східну Гуту.