Багаті країни скупили більше половини поставок вакцини проти COVID-19 – Oxfam

Група багатих країн, що представляє 13% світового населення, вже закупила більше половини обіцяних доз майбутніх вакцин проти COVID-19

Про це повідомило FMTnews з посиланням на звіт міжнародної групи Oxfam. Експерти проаналізували угоди між урядами і виробниками п'яти провідних вакцин-кандидатів.

П'ять проаналізованих вакцин були зроблені AstraZeneca, Gamaleya/Sputnik, Moderna, Pfizer і Sinovac.

В Oxfam підрахували, що сукупна виробнича потужність цих п'яти вакцин-кандидатів становить 5,9 мільярдів доз, що достатньо для трьох мільярдів осіб, враховуючи, що для всіх п'яти майбутніх вакцин потрібно або дуже ймовірно буде потрібно дві дози.

До теперішнього часу узгоджені угоди на поставку 5,3 мільярда доз, з яких 2,7 мільярда (51%) були куплені розвиненими країнами, територіями і регіонами, включаючи США, Великобританію, Європейський Союз, Австралію, Гонконг і Макао, Японії та Швейцарії.

Решта 2,6 мільярда доз були куплені або обіцяні країнам, що розвиваються, в тому числі Індії, Бангладеш, Китаю, Бразилії, Індонезії та Мексиці.

"Доступ до рятівної вакцини не повинен залежати від того, де ви живете або скільки у вас грошей. Розробка і затвердження безпечної та ефективної вакцини має вирішальне значення, але не менш важливо переконатися, що вакцини доступні кожному", – зазначив Роберт Сильверман з Oxfam.

Тому міжнародні організації закликали до безкоштовної "народної вакцині", яка справедливо розподіляється в залежності від потреби.

"Це стане можливим тільки в тому випадку, якщо фармацевтичні корпорації дозволять виробляти вакцини якомога ширше, вільно ділячись своїми знаннями без патентів, замість того, щоб захищати свої монополії і продавати їх тому, хто більше заплатить", – заявили в Oxfam.

Oxfam – міжнародне об'єднання з 17 організацій, що працюють в більш ніж 90 країнах по всьому світу. Метою діяльності об'єднання є вирішення проблем бідності та пов'язаної з нею несправедливістю у всьому світі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, багаті країни вже замовили понад мільярд доз вакцин від коронавірусу, що викликає побоювання, що решта світу буде стояти за ними в черзі.