30 лет назад, на проспекте Руставели в Тбилиси государственность СССР дала первую серьёзную трещину. Тбилисские события 9 апреля 1989 года, стали тем роковым толчком в истории, которые окончательно разрушили "Империю Зла".

Кто не знает, тогда в Грузии были частыми акции протеста с требованием выхода Грузии из состава СССР. И руководством ЦК КПСС было принято решение о разгоне митинга, как они тогда говорили антисоветчиков. Для разгона мирной демонстрации в Тбилиси были доставлены солдаты 4-й мотострелкового полка дивизии Дзержинского ( 650 человек), 345-й полка ВДВ СССР из Кировобада (440 человек), Пермский и Воронежский ОМОНы (160 человек), курсанты Горьковской высшей школы МВД СССР (450 человек), и Московский 8-й мотострелковый полк (650 человек). Почему все из других регионов СССР? Потому что в ЦК знали что грузинская милиция и грузинские части ВВ не будут разгонять 10-ти тысячную толпу, так как в среди манифестантов у многих из них были родственники.

В результате ночного разгона, с применением БТРОВ, БМПшек, газов, саперных лопаток и погибли 21 человек и более 200 получили ранения. Грузинская милиция пыталась спасть демонстрантов, но от солдат 345 полка досталось и местным милиционерам.

Советское руководство как всегда пыталась замолчать происшедшее, но все вылезло и процесс распада СССР уже было не остановить. Во многом огласке этой истории тогда содействовало двое людей - журналист Юрий Рост и Анатолий Собчак.

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Потом в Грузии возникло два территориальных конфликта, произошли военный переворот, Гражданская война, ещё масса разных событий, в ходе которых погибли тысячи граждан Грузии. И везде, всегда была Россия. Осколок той империи, которая устроила ту "бойню" в 1989 году. Тогда я ещё учился в школе. Сейчас я уже дедушка, и скоро мои внучки пойдут в школу. Но даже через много лет, я уверен что Свобода и Независимость стоят что бы за них бороться. Даже при такой высокой цене.

Я горжусь своей нацией, которая всегда боролась за свою Свободу и Независимость.

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