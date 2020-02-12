"Бачить себе світовим лідером": Путін намагався умовити Лукашенко створити наддержаву

Президент Росії Володимир Путін кілька разів намагався переконати президента Білорусі Олександра Лукашенка до об'єднання двох держав і створення наддержави.

План "Б" Путіна для збереження влади після закінчення президентських повноважень обговорювався ними ще в грудні 2019 року. Про це повідомляє агенство Bloomberg з посиланням на двох джерел в Кремлі.

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За їхньою інформацією, домовитися не вдалося через категоричну відмови Лукашенко на особистій зустрічі в лютому в Сочі.

Лукашенко і Путін РІА Новини

"Путін бачить себе світовим лідером, і йому дуже важко відмежуватися від ролі президента", – зазначив Гліб Павловський, радник Кремля з 2000 по 2011 рік.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Білорусі заявили, що при існуючому російському миту на нафту для них немає різниці, де купувати сировину – зі знижкою в РФ або в інших країнах за світовими цінами.

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