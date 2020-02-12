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12 лютого • оновлено в 18:39
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"Бачить себе світовим лідером": Путін намагався умовити Лукашенко створити наддержаву

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Президент Росії Володимир Путін кілька разів намагався переконати президента Білорусі Олександра Лукашенка до об'єднання двох держав і створення наддержави.

План "Б" Путіна для збереження влади після закінчення президентських повноважень обговорювався ними ще в грудні 2019 року. Про це повідомляє агенство Bloomberg з посиланням на двох джерел в Кремлі.

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У Кремлі вперше відреагували на стрімке падіння рейтингу Путіна

За їхньою інформацією, домовитися не вдалося через категоричну відмови Лукашенко на особистій зустрічі в лютому в Сочі.

Лукашенко і Путін

Лукашенко і Путін

РІА Новини

"Путін бачить себе світовим лідером, і йому дуже важко відмежуватися від ролі президента", – зазначив Гліб Павловський, радник Кремля з 2000 по 2011 рік.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Білорусі заявили, що при існуючому російському миту на нафту для них немає різниці, де купувати сировину – зі знижкою в РФ або в інших країнах за світовими цінами.

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Автор
Карина Бондаренко
Особи
Олександр Лукашенко Володимир Путін
Місце
Росія
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"агенство Bloomberg со ссылкой на двух источников в Кремле" - это наверное кухарка Фрося и уборщица Дуся? Без них не проходит не одна личная встреча двух президентов. Включите то, что под кастрюлей и подумайте, что написали.
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семенов Александр
семенов Александр
без Белоруссии, какая может быть сверхдержава?!!!,,,Ну разве что Украина с её лучшей в мире армией, Потрэбуймо допомогы -- Агрэссии нэ проявляймо!!!
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