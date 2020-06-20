У Білорусі супернику Лукашенка пред'явили обвинувачення: протести поновилися
Претендентові на пост президента Білорусі Віктору Бабарико, який знаходиться в СІЗО КДБ, 20 червня пред'явили обвинувачення у кримінальній справі.
Про це interfax.by повідомив Дмитро Лаєвський, один з адвокатів ексголови правління "Белгазпромбанка". "Статтю, за якою обвинувачення пред'явлено, я не можу назвати в рамках підписки про нерозголошення матеріалів справи", – сказав юрист.
Він підкреслив, що "Віктор Дмитрович категорично не згоден із пред'явленим звинуваченням". "Захист наполягає на його повній невинуватості", – заявив адвокат.
Команда Бабарико тим часом подала в ЦВК документи на його реєстрацію кандидатом у президенти.
При цьому в декількох містах країни 20 червня поновилися протести. Люди вийшли на вулиці, щоб підтримати активістів і політиків, затриманих під час президентської виборчої кампанії.
У столиці Білорусі Мінську були знову помічені автозаки – біля Олександрівського скверу біля будинку офіцерів, пише TUT.BY.
"Наш фотокореспондент став свідком того, як поблизу Жовтневої площі біля переходу в станцію метро люди в цивільному затримали двох хлопців, які замовляли каву. Один із них був у майці з погонею, у другого на рюкзаку була наклейка з погонею", – повідомили журналісти.
Очевидці також заявили, що люди в штатському заштовхали в авто ще трьох хлопців, які перебували недалеко від будівлі Білдержцирку.
Автозаки, автобуси та мікроавтобуси помітили також недалеко від Будинку уряду.
У Бресті люди продовжили протести, передає Telegram-канал "Беларусь головного мозга". Учасники акції вишикувалися в живий "ланцюг солідарності".
На місце протесту підігнали автозаки й перекрили бульвар, після чого люди розійшлися.
Додамо, президентські вибори в Білорусі повинні пройти в серпні-2020.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Мінську 18 червня пройшли масштабні акції на підтримку активістів і політиків, яких затримали під час президентської виборчої кампанії.
Зокрема, протестувальники вимагали відпустити опозиціонера і опонента Олександра Лукашенка Віктора Бабарико, якого затримали і доставили на допит.
Масштабні акції в різних містах продовжилися і 19 червня. У результаті були затримані більше 120 осіб.
Раніше президент Білорусі заявив, що не допустить у країні переворотів або протестів. Він пообіцяв, що в потрібний час всіх "приведуть до тями".
Координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков заговорив про "майдан" проти Лукашенка.